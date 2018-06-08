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Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobilin fiyatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin B ve C segmentinde olacağını dile getiren Bakan Özlü, "Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Bakan açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak." dedi.

Özlü, "Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

'Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz." diyen Özlü, şunları söyledi:

"Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz." AA

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yerli otomobil bilmi sanayi ve teknoloji bakanı Faruk Özlü

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