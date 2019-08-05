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Yerli otomobille ilgili ilk görüntü!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." ifadesini kullandı.

Yerli otomobille ilgili ilk görüntü!

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." mesajını paylaştı.

Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.

Söz konusu toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Rifat Hisarcıklıoğlu

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