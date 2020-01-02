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  4. Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili'ne yoğun ilgi devam edierken, TOGG'dan yerli otomobilin ön sipariş süreciyle ilgili açıklama geldi.

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

'Türkiye'nin Otomobili' adlı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve tevaccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri yürütülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz."

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