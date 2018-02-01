Yerli otonun profili birkaç aya sahnede

Yerli otomobilin 5 babayiğidinden biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çalışmaların iyi gittiğini ve 5 ortağın da özveriyle çalıştığını söyledi. Danışmanlık firması Boston Consulting'in ismini açıkladığı için ortakların tepkisini çektiğini dile getiren Özilhan, "Konuşmama kararımız var ama şunu söyleyebilirim: Komiteler kuruldu. Birkaç ay içerisinde otomobilin profili ile ilgili açıklama yapabileceğiz" dedi.

Yerli otomobilde 5 babayiğit kendi uzmanlık alanlarına göre projede yer alacak. Buna göre yazılımı Turkcell, elektronik aksamı Vestel, üretimi BMC, satış ve pazarlamayı Anadolu Grubu, tasarım ve mühendisliği ise Kıraça Holding'in yapması bekleniyor. 5-6 saatte doldurulabilecek bataryaya sahip olacak yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık şarj maliyeti olacak. Araçta ayrıca otomatik pilot özelliğinin de olması planlanıyor.

HAKLI OPERASYON

Sınır güvenliği için Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özilhan şunları söyledi:

"Türkiye çok doğru bir politika ve diplomasi uyguladı. Devlerin mücadele ettiği bir arenada çok önemli bir hamle yaptı. Bu hamle bölgeye huzur getirir. Devletimizin yanındayız, destekliyoruz." Operasyonun ekonomiye çok büyük etkisi olacağını düşünmediklerini dile getiren Özilhan, "Kurda ve borsada bir rahatlama oldu. Piyasada özgüven oluştu. Türkiye her fırsatta inançla söylediği şeyleri şimdi de uyguluyor ve her şeye rağmen hâlâ yatırım yapılabilecek bir ülke. Biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gelecek stratejilerimizde herhangi bir değişiklik yok. Zaten hiçbir yabancının Türkiye'den zarar ettim dediğini duymadım"

TÜRKİYE EN AZ % 5 BÜYÜR

"Büyümenin şeytanı enflasyon" ifadelerini kullanan Özilhan, bu sorun çözüldüğünde faizin düşeceğini ve sürdürülebilir bir ortam oluşacağını kaydetti. 2017'de önemli teşvikler verildiğini, beyaz eşya, mobilya, inşaat ve otomotive verilen teşviklerin büyümeyi tetiklediğini dile getiren Özilhan, bu yıl da aynı alanlarda benzer teşviklerin devam etmesini öngördüklerini söyledi. Özilhan, "Türkiye bu yıl en az yüzde 5 büyür" dedi. Özilhan Rusya ile de sorunların hızla çözüldüğünü, vize konusunda da adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

FABRİKA ARAZİSİNE KONUT YAPACAK

Merter'deki bira fabrikasını kapattıklarını dile getiren Özilhan, o araziye orta gelir grubuna yönelik bir konut projesi yapacaklarını söyledi. Özilhan, "Yüzde 50-50 bir inşaat şirketine vereceğiz. İyi markalar teklif veriyor. Kartal'da bin 200 konut projemiz devam ediyor. Benzer bir proje düşünüyoruz" dedi.

Basketbol sponsorlukları ilgili de konuşan Özilhan, Beşiktaş'ın ısrarına rağmen Beşiktaş ile birleşmeyeceklerini söyledi. Özilhan şöyle konuştu:

"Biz sponsorluğun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bir takımın başına geldiğinde rakip taraftarın takımı küsüp ürünlerini tüketmeyebilir. Bu riski almak istemiyoruz."





EKOMİNİLERİ BÜYÜTECEK

Migros ve Kipa satın almasının ardından perakendede ulaşılabilir olmayan noktalarda 'Ekomini' konseptini yarattıklarını ifade eden Özilhan, "Sistemi biz kurup müteşebbisin 6 aylık kirasını da ödüyoruz. Bin 700 noktaya ulaştık" dedi.

Alkolsüz bira pazarının büyüdüğünü dile getiren Özilhan, "İran'a 1 senede Türkiye'den 5 milyon litre alkolsüz bira sattık. Bu pazarda 20 milyon litre hedefimiz var. Çin'de inanılmaz şekilde bira satmaya başladık. Rusya'dan ve Kazakistan'dan yolluyoruz. 15 milyon litreyi buldu" dedi.