FİNANS

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

2018'in ilk çeyreğinde 2 milyon 4 bin 75 aracın egzoz muayenesinin yaptırıldığı, muayenesi yaptırılmayan 321 araca 373 bin 244 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek motorlu taşıtlardan kaynaklı kirliliğin kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.

Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyonun da aynı oranda arttığına dikkati çeken Öztürk, taşıt sayısının son 15 yılda 2,5 kat artarak 22 milyonu aştığını ifade etti.

Taşıt sayısındaki artışlara bağlı olumsuz etkilerin önlemesi amacıyla Bakanlık tarafından egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine işaret eden Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibinin sağlanması, ölçüm yaptırmayan taşıtların tespiti ve usulsüz ölçümlerin önüne geçilmesi amacıyla "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi"nin kurulduğunu ve Ocak 2018'den itibaren uygulandığını anlattı.

Öztürk, takip sistemi sayesinde tüm egzoz emisyon ölçümlerinin elektronik ortamda yürütüldüğünü, ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileriyle sisteme kaydedilerek Bakanlıkça takip edildiğini belirtti.

Takip sistemiyle ölçüm yapmadan pul vermenin ve ölçüm sonuçlarına müdahale etmenin ortadan kalktığını, sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Öztürk, "Egzoz gazı emisyon ölçümleri Mart 2018 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlandı. 6 Mayıs'a kadar toplam 273 bin 412 vatandaşımız bu hizmeti kullanarak araçlarının egzoz gazı emisyon ölçüm durumunu inceledi." diye konuştu.

Öztürk, 2017'nin ilk çeyreğinde bir milyon 778 bin 693 egzoz muayenesi gerçekleştirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığımız verilerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 4 bin 75 egzoz muayenesi gerçekleştirildi. Buna göre bir önceki yıla göre ilk çeyrekte 225 bin 382 adet ölçüm artışı kaydedildi. 6 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla baktığımızda ise 2 milyon 879 bin 423 egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirildiğini görüyoruz."

373 bin lira egzoz cezası

Türkiye'de araçların yaklaşık yüzde 16'sının egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılmadığını dile getiren Öztürk, "Geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahipleri süre kaybetmeden egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmalıdır. Aksi takdirde il müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde geçerli egzoz emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahiplerine bin 206 lira idari para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yılın ilk çeyreğinde yapılan egzoz denetimlerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 2018'in ilk çeyreğinde 3 bin 899 araç denetlenmiş olup, 321 araca ceza kesilmiş ve 373 bin 244 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ülke genelinde en çok denetim ve ceza uygulaması Ankara ilimizde uygulanmış olup, 273 araca 319 bin 308 lira idari para cezası verilmiştir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
egzos ceza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

Emeklilere müjde! İkramiyelere de zam geliyor

Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira

Dolandırıcılar iş başında! Çeyrek 30, Cumhuriyet altını 60 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

İkinci el araç satışları sil baştan!

İkinci el araç satışları sil baştan!

Yedieminde çürümeye terk edilen araçlar altına dönüşecek

Yedieminde çürümeye terk edilen araçlar altına dönüşecek

2. el otomobilde devrim gibi karar

2. el otomobilde devrim gibi karar

Otomobil devi Volkswagen 70 yıllık logosunu değiştiriyor

Otomobil devi Volkswagen 70 yıllık logosunu değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ultra ekonomik elektrikli scooter geliştirdiler

Ultra ekonomik elektrikli scooter geliştirdiler

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

Elon Musk müjdeyi verdi: Tesla bu yıl Türkiye'ye geliyor

Elon Musk müjdeyi verdi: Tesla bu yıl Türkiye'ye geliyor

Yerli otomobilde CEO açıklaması ertelendi

Yerli otomobilde CEO açıklaması ertelendi

İkinci el araç satışları sil baştan!

İkinci el araç satışları sil baştan!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.