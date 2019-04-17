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Yılın otomobili Toyota Corolla seçildi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nce (OGD) bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu.

Yılın otomobili Toyota Corolla seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OGD tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi.

Tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilen Toyota Corolla oldu. OGD üyesi 74 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 170 puan alan Toyota Corolla Sedan birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, ikinci yılında yılda Renault Megane Sedan, üçüncü yılında ise Hyundai Ioniq Hybrid bu önemli ödülün sahibi olmuştu.

Yarışmanın ilk etabında, 21 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından sınavdan geçirildi.

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Toyota Corolla Sedan, Dacia Duster, Ford Focus, Honda CR-V, Mercedes Benz A Serisi, Volkswagen T-Roc ve Volvo XC40, modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Toyota Corolla, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğunu bildirdi.

Sandık, yarışmanın tüm aşamalarında finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirterek, “Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yılda tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer aldı.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bütün otomobiller bir emeğin ürünü ve OGD olarak kaliteli bir işe imza atıyorsunuz, gerçekten görüyorum ki bu işin mayası tuttu. Burada yarışan finale kalmamış olanlar dahil olmak üzere çok kıymetli emek ürünü otomobiller. Sembolik olarak birinin seçilmesi gerekiyordu. Bizler dahil olduk. Bence otomotiv sektörü kazandı.”

OYAK RENAULT'UN 50.YILI

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’deki iş birliklerinin 50’nci yılını kutlayan OYAK Renault Mais’e verdi.

OYAK Renault adına Genel Müdür Antoine Aoun, özel ödülünü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Köprülü’nün elinden alırken, Renault Mais’in ödülü OGD Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demirkuşak tarafından Genel Müdür Berk Çağdaş’a takdim edildi.


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