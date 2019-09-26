Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün Haziran 2018'den bu yana sürekli gerilemesinin ana nedenlerinden birisinin de faiz oranlarının yükselmesi olduğunu vurguladı.

Araç satışlarının yarısından fazlasını taşıt kredileri ile yapan bir sektör için kredi faiz oranları ve kredi taleplerinin onaylanması konularının hayati önem arz ettiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır süregelen yüksek faiz döneminin sonunda aylık taşıt kredisi faizleri yüzde 3,1 seviyelerinden yüzde 1,5 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu bile tüketicilerin araç alımına vesile olmaya başlamıştı ancak uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1'in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde otomotiv sektör dernekleri olarak hükümetimizin ekonomi yönetimi ile görüşerek bu talebimizi de kendilerine iletmiştik. Bu süreçte Merkez Banka'mızın gerçekleştirdiği faiz indirimleri ve bu politikaların devam edeceği sinyallerini de takdir ile karşılamaktaydık. Geçtiğimiz hafta otomotiv dernekleri bir araya gelerek Bankalar Birliği Başkanı'mız ile yaptığımız görüşmede otomotiv sektörünün beklentilerini kendileri ile paylaşarak, tüketicilerin beklediği oranları ve kredi taleplerinin bankalarımız tarafından onaylanması ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri bu konuda devlet bankaları olarak öncülük etmek istediklerini belirterek çalışmalara başlamışlardı.