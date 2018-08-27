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Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Gümüşhane Üniversitesinde, TÜBİTAK'tan alınan destekle 4 ayda hazırlanan yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobile, kentin önemli turizm alanlarından Tomara Şelalesi'ne dikkati çekmek amacıyla "TOMARA" adı verildi. Yaklaşık 130 bin liraya mal olan otomobil, 3 kilovat gücündeki bataryadan 2 saatte şarj oluyor ve maksimum 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri ile akademisyenlerden oluşan 13 kişilik ekip, otonom sürüşe sahip elektrikli otomobil tasarladı.

Yaklaşık 130 bin liraya mal olan otomobil, 3 kilovat gücündeki bataryadan 2 saatte şarj oluyor ve maksimum 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Üniversite, TOMARA ile TÜBİTAK'ın 6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli'de, elektromobil, hidromobil ve otonom araçların yarıştığı "14. Efficiency Challenge Electric Vehicle"ye katıldı.

TOMARA, 29 aracın yarıştığı otonom kategorisinde ilk 5 arasına girerken, 39 aracın katıldığı 40 kilometrelik sürücülü yarışı da tamamlamayı başardı.

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- "İyi bir eser ortaya koydular"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak 2013 yılından itibaren TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara hidromobil ve elektromobil kategorilerinde katıldıklarını söyledi.

Bu alanda çıtayı sürekli yükselttiklerini belirten Zeybek, son 5 yıldır katıldıkları çeşitli yarışmalarda dördüncülük, beşincilik, altıncılık, sekizincilik ve jüri özel ödülü kazandıklarını ifade etti.

Zeybek, dijital çağda yaşanmasına rağmen fosil yakıt kullanımının arttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle alternatifli araçlar bütün bilim ve teknoloji dünyasının yoğun mesai harcadığı bir konu haline geldi. Üniversitelerimiz de bilginin üst seviyede öğretildiği kurumlar olması sebebiyle bu gelişmelerden ayrı kalması düşünülemez. Projede görev alan ekip arkadaşlarımızı kutluyorum, iyi bir eser ortaya koydular."

- "Elektrikli ve alternatif enerjili araçları önemsiyoruz"

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Tahir Kalkışım, elektrikli otomobil TOMARA'nın kaportasının karbon fiber kompozitten yapıldığı söyledi.

Otomobilin 3 kilovat gücünde batarya ile çalıştığını aktaran Kalkışım, "Üzerinde 2,5 kilovat gücünde motor var. Seçilen pil büyüklüğü ile 2 saatte şarj oluyor, 180-210 kilometre arasından sürüş menzilimiz var. Otonom sürüşe sahip aracımızın maksimum hızı 110 kilometredir. Araç, direksiyona bağlı mekanik tahrikli step motoru ve frene bağlı servo motoruna sahip." dedi.

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Kalkışım, aracın sürücüsüz yani otonom olarak belirlenen görevi yapma üzerine tasarlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gazı otomatik bilgisayardan kontrol edilebilir, hızı sabitlenebilir. Yaklaşık 4 ayda hazırladığımız aracımızın pili 3 liraya doluyor ve 210 kilometre gidebiliyor. Kalıplaması ve karbon fiber yapımı iki ay, şase ve elektronik yazılımının hazırlanması da yine iki ay sürdü."

Yüzde 95'i yerli üretim olan otomobilin yaklaşık 130 bin liraya mal olduğunu belirten Kalkışım, TOMARA'nın yazılımları, donanımları ve mekaniği dahil her şeyin üniversitede yapıldığının altını çizdi.

Kalkışım, TOMARA'nın elektrikli ve otonom olmasının Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane Üniversitesi olarak, elektrikli otonom araçların Türkiye'de önemli olacağını ve halkımızın bunlara ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Son dönemde yaygınlaşan elektrikli hibrit arabalar, çok yakın gelecekte vazgeçilmez unsurlardan biri olacak. Bizimde bu teknolojide Türkiye olarak yer almamız gerekiyor. İşte bu nedenle bizim aracımızın elektrikli ve otonom olması Türkiye açısından önemli diyoruz. Bu yüzden elektrikli ve alternatif enerjili araçları önemsiyoruz. 'Üniversite olarak buna hangi katkıyı verebiliriz, yazılımsal olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz' diye düşünüyoruz. Bunun için bu tür projeleri önemsiyoruz." AA

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