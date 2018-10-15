FİNANS

Yüzde yüz yerli! Günde 150 kilometre gidiyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 15.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sanayi sitesinde iş yeri olan Hasan Ünlüaslan ve yanında çalışan Hakan Tezcan, yüzde yüz yerli parçalarla elektrikli araç üretti. Hobi olarak işe koyulan Tezcan, klasik otomobillerden yola çıkarak ismini 'Mersus' koydukları elektrikli aracı görücüye çıkarttı.

İlk olarak maket olarak bu işi yapan Ünlüaslan ve Tezcan, daha sonra yerli araç üretti. 3 bin Watt motor gücüne sahip araç, 50 kilometre hıza çıkabiliyor ve araç bataryayla günde 150 kilometre yol gidebiliyor.

Bursa'da üretildi! Görenler bir daha bakıyor

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Aracın tasarlayıcılarından Tezcan, “Aracın yapılması bir hobi ile başladı. Geçmiş yıllarda üretilen arabalara merakımda var. 1910’lardan kopya çekelim, çok da kopya olmasın kendimizden bir şey katalım derken, böyle bir model çıktı. İsmini Mersus koyduk. Bizim kilit taşımız anlamında. Böyle bir başlangıç yapınca baktık bir şeyleri çözebiliyoruz. Bunun için gerekli alt yapı elektrik ve elektroniksel bataryalar, motorlar derken maket tarzında başladık. Bu hale geldik. İçine bindiğimiz kullanabildiğimizde insanların ilgisini çeken bir model ortaya çıktı” dedi.
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Aracı atölyelerinde imal ettiklerini ifade eden Tezcan, “Ülkemizde birçok insanın yapabileceği bir şey. Emek ve zaman harcamak gerekiyor. Parçaların hepsi yerli diyebiliriz. Lastiklere kadar Türkiye’de üretilen ürünler” diye konuştu.
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Aracı 45 günde tamamladıklarını belirten Tezcan, “Elimizdeki malzemeleri değerlendirerek yola çıkmıştık. Trafiğe çıkarmak için resmi işlemlerle uğraşıyoruz. Açıkçası araçtan böyle bir performans beklemiyorduk. Madem bir şey yapıldı, detayları araştırmaya başladık. Çeşitli girişimlerde bulunarak daha değişik projelerle bir sınıfa sokacağız.
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Bu tarz bir aracın ne avantajı var derseniz, görüntüsünün dışında elektrikli. Yenilenebilir ve çevreye en az zarar veren ve maliyeti en düşük olan şeylerle çalışıyor. Şarjın dolma süresi 10 saat. Ama 150 kilometre gidiyor. Yolda menzili biraz uzatabilmek için kendi kendini şarj ediyor. Ama bu menzili uzatmak maksadıyla kullanılıyor. Hız konusunda da 50 kilometreyi gördük. Bu 50 kilometre hızda güvenli bu sürat yapabilmeliyiz. Bu tarz araçlarda 50 kilometre çok iyi bir hız” şeklinde konuştu.
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Bizde kendi segmentimize ilaveten 2 nesil daha araç planladık. Bir tanesini 4 kişilik tur aracı olarak dizayn ettik. Bunun amacı faytonlara karşı gelmektir. Çünkü hayvanlara yapılan eziyetten dolayı faytonların kaldırılması gerekiyor. Biz faytona benzer 1900’lü yılların dizaynı ile araç tasarladık. O da 4 kişilik olacak ve bundan daha uzun menzilli olacak” açıklamasını yaptı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil yerli bursa sanayi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
La farın biri yanmıyo , ceza kesmesinler trafikte:)) Kapısıda olaydı iyiydi :))
4 tane akü ile sanayi köşesinde yapılmış saçma sapan bir araba.. Bir Filipinli gencin yaptığı araca bakın birde bizimkine.. ha ledli ekmek dolabı ha bu araba... https://www.mynet.com/genc-mucidin-ucan-araci-gorenleri-hayran-birakti-110104462650
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