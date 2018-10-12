FİNANS

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Bugün medyaya yansıyan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik haberlere ilişkin açıklama geldi. Zorlu Holding'den yapılan yazılı açıklamada haberlerde bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması

Zorlu Holding bugün bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün medyaya yansıyan ‘Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil başvurusu yaptığına yönelik’ haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vestel’in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi aşkın ArGe ekibi ile 8 ArGe merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım çalışmasıdır.

Bilindiği üzere Vestel, 2017 yılında yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir. Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer, haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.” İHA

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