Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı

Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen 'Kış Genelgesi' bugünden itibaren geçerli olacak. Kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesilecek. Ceza yeni yılda 715 liraya çıkacak.



Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen 'Kış Genelgesi' bugünden itibaren geçerli olacak. Genelge ile olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapanan yollarda oluşabilecek araç trafiği alternatif yol güzergahlarına yönlendirilirken, art niyetli kişilere karşı yol kenarlarında kurtarıcı ve çekiciler hazır bekletilecek.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen Kış Genelgesi, kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirleri içeriyor. Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların dikkate alınması uyarısında bulunulan genelgede, kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirlere yer verildi. Buna göre, şehiriçi ve şehirlerarası 'alternatif güzergahlar' önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.



KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULACAK



Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerin imkanları dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Karayolu trafiğe açılıncaya kadar araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akışı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecek.



ART NİYETLİLERE KARŞI KURTARICI VE ÇEKİCİLER HAZIR BULUNACAK



Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak. Bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak.



Sis, buzlanma ve benzeri kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak. Art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak.



Belediyelerce cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümelerinin derhal kaldırılması sağlanacak. Böylece, gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini olumsuz etkilemesi önlenecek.



SÜRÜCÜLER BUZLANMA RİSKİNE KARŞI UYARILACAK



Taşıt ve yaya trafiğinin yol/kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda 'tuz varili' uygulaması yapılacak. Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek. Hatalı geçme/sollama ve şerit kullanma ile takip mesafesi konusunda uyarılacak. Zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.



Otobüslerde sürücü, yardımcı personel ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Şoför ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu anons edilerek hatırlatılacak ve farkındalık oluşturulacak.



Sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonlarıyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri hususlarında 'nezaketle' bilgilendirme yapılacak.



Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak. Ayrıca tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155, 156 ve 159 KGM Yol danışma telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacak.