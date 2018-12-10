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Zorunlu kış lastiği uygulaması için 4 gün sürecek özel denetim başlatıldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kullanması zorunlu olan kış lastiği uygulaması kapsamında tüm Türkiye'de dört gün sürecek özel denetim başlatıldı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması için 4 gün sürecek özel denetim başlatıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent giriş, çıkışı ve kentteki birçok noktada ticari taksi, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır sürücülerinin lastiklerini kontrol etti.

Denetimde kış lastiği kullanmayan 7 sürücüye 625'er lira ceza kesildi ayrıca kış lastiklerinin dişleri kullanıma uygun olmayan 1 sürücüye de para cezası uygulandı. Ekipler, kış lastiği kullananlara ise teşekkür etti. Denetimlerde bir sürücü polis ekiplerinin kestiği cezaya "Lastiklerim dört mevsim" diyerek itiraz etse de bu sürücüye ceza uygulandı.


'ARACIMIZA KAMYONET, KIŞ LASTİĞİ TAKMAMIZ GEREKİYOR'

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde Cihan Saraysarısı'nın kullandığı mandalina yüklü 22 FV 782 plakalı kamyoneti durdurarak, lastiklerini kontrol etti.

Saraysarısı'nın aracının lastiklerinin kış lastiği uygulamasına uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine, sürücü polis ekiplerine, "Lastiklerim dört mevsim, her mevsime uygun biliyordum, lastikçi alırken bu şekilde söyledi." diye itiraz etti.

Kış lastiği uygulaması kapsamında 625 lira ceza uygulanan Saraysarısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastikleri kar tipi diye satın aldığını belirterek, "Dört mevsim işareti var üzerinde ama kış lastiği uygulamasına uygun değilmiş. Alırken sorduk bize kar tipi dediler. Zaten aracımız kamyonet, kış lastiği takmamız gerekiyor. Biz bu şeklide aldık, lastikleri geri götüreceğim ama bilmiyorum lastikçiyle nasıl anlaşırız bunu da geri almaz ki şimdi. Biz bu konuda mağduruz. 50 kuruş kazanacaktık mandalinadan ama para da lastiğe gidecek şimdi." diye konuştu.

Kış lastiği kullanmadığı için ceza kesilen şehirler arası minibüs sürücüsü Halit Dedeoğlu da kış lastiklerinin siparişinin verildiğini ancak perşembe günü taktıracağını ifade etti.

Çalıştığı şirketin bu konuda geç kaldığını dile getiren Dedeoğlu, "Kış lastiği kullanılmazsa buzlanmadan mütevellit her türlü kazaya açık bir durum. Bunu biliyoruz zaten. Lastiklerimizi en kısa sürede taktıracağız."dedi.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Kış lastiği kullanan şehirler arası minibüs sürücüsü Göksel Çağlayan, kış lastiğinin karlı havalarda ve buz tutan yollarda can kurtardığını belirterek, "Sürücüler maddi olarak kayıplarının olacağını düşünerek kullanmayabilirler ancak kesinlikle kış lastiği kullanmak hayati önem taşıyor. Araçlarda fren mesafesi ve patinaj çok önemli bir durum, kışın sürücülerin kesinlikle ve kesinlikle kullanmasını tavsiye ediyorum, yasalarla da bu mecbur kılınmış herkesin bu kurala uymasını tavsiye ediyorum ." şeklinde konuştu.

Kış lastiği kullanan panelvan sürücüsü Yüksel Korkmaz ise trafikteki her aracın kış lastiği kullanması, yasanın tüm araçlara uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Kış lastiği kullanmayan sürücülerin bir an önce lastiklerini taktırmasını öneren Korkmaz, "Sıfırın altında havalarda muhakkak kullanılması gerekiyor, çünkü yollarda buzlanma oluyor. Aslında bunu sürücüler binek ya da ticari araç olarak görmesinler, her araç kış lastiği kullansın. Sürücüler kendi ve diğer sürücülerin can güvenliği için kış lastiği kullanmalıdır. Kış lastiğinin fren mesafesi ve yol tutuşu normal lastiğe göre daha performanslıdır." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA


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