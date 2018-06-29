Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu olmasına rağmen her 5 araçtan 1’inin trafik sigortası bulunmuyor. ‘Bana bir şey olmaz’ mantığıyla hareket eden pek çok sürücü, trafik sigortasını yaptırmıyor. Bazı sürücüler trafiğe çok az çıktığı için araç sigortasını yaptırmamayı tercih ederken bazıları ise sigortanın maliyetinden kaçıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sigortacı Ahmet Kabayel, birçok aracın trafikte kaçak olarak bulunduğunu söyledi. Kabayel, “Trafik sigortaları devlet tarafından, vatandaşlara zorunlu olarak belirtilmiştir. Zorunlu trafik sigortasının amacı çarpışmalı kazalarda her iki tarafın birbirlerine verdikleri hasarı karşılamaktır. Genellikle insanların bu sigortayı yaptırmasındaki sebep, trafik polisi durdurduğu zaman aracın bağlanmasını önlemektir. İnsanlar kaçak kullanıyor ve kaza durumunda oluşan yüklü miktarları ceplerinden ödemek zorunda kalıyorlar. Bana bir şey olmaz diyerek hareket ediyorlar” şeklinde konuştu.

“500 lira karşılığında vatandaşı büyük bir yükten kurtarır”

İnsanların sigorta maliyetlerinden kaçtığını belirten Kabayel, sigorta fiyatlarının istikrarsız olmasının bu durumda etkili olduğunu vurguladı. Kabayel yaptığı açıklamada şunları kaydetti: