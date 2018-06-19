FİNANS

'40 milyon turist hedefi yakalanacak'

TURİZM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

TÜRSAB Orta Anadolu BYK Başkanı Şahin, "Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir. Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz." dedi.

'40 milyon turist hedefi yakalanacak'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Engin Şahin, bu yıl Türkiye'yi 40 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini belirterek, "Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi ve turizm gelirleri açısından 2014'ün Türkiye'nin en iyi yılı olduğunu dile getirerek, 2015 ve 2016'da bölgesel olaylar ve FETÖ'nün darbe girişiminin ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sektör açısından 2017'nin toparlanma yılı olduğunu anlatan Şahin, "Bu yıl, 2014'e yakın rakamların oluşacağı bir yıl olarak görünüyor. Bu yılki hedef 40 milyon turist ve 32 milyar dolarlık gelir. Yılın ilk 3 ayındaki artış oranı yüzde 30'du. Bu da gösteriyor ki bu yıl 40 milyon turist hedefini yakalayabileceğiz." diye konuştu.

Şahin, seçimlerin 24 Haziran'a çekilmesinin bazı rezervasyon iptallerine yol açtığını ancak bu durumun sektörü çok fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Şu anda dış talep o kadar yüksek ki rezervasyon iptalleri zarara neden olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus turist sayısı 4,5 milyonu geçer"

Bu yıl rekor düzeyde Rus turist beklediklerini dile getiren Şahin, "İki ülke arasında geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir ara turist sayısı 250-300 binlere kadar gerilemişti. Bu yıl 4,5 milyonu aşmasını öngörüyoruz. Çok ciddi bir toparlanma var." ifadesini kullandı.

Şahin, Akdeniz çanağına bakıldığında Türkiye'den daha uygun fiyatlarla daha kaliteli hizmet veren bir ülke bulunmadığının altını çizerek, sektör olarak sezondan beklentilerinin çok fazla olduğunu kaydetti. Şahin, "Bu yıl fiyatlarda da kıpırdanma oldu, turist sayısı da artacak. Bu sene bizim için iyi olacak." diye konuştu. AA

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdıDünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı
Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlarYunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turist gelir

En Çok Okunan Haberler

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

Antalya’ya gökten turist yağdı

Antalya’ya gökten turist yağdı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

Ramazan Bayramı'nda tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi

'30 bin lira maaşla turist' ilanına rekor başvuru

'30 bin lira maaşla turist' ilanına rekor başvuru

Antalya’ya gökten turist yağdı

Antalya’ya gökten turist yağdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.