FİNANS

50 yıllık Öger Tours da iflasını açıkladı

TURİZM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Thomas Cook GmbH çatısı altında hizmet veren Öger Tours, dünden itibaren Almanya’dan tüm seyahatleri iptal etti.

50 yıllık Öger Tours da iflasını açıkladı

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'daki iştiraki Thomas Cook GmbH altında hizmet veren Öger Tours da iflasını istedi. 2019 yılında 50. yılını kutlayan ve merkezi Hamburg'da bulunan Öger Tours'un iflasının özellikle Türk turizmini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

TÜM SEYAHATLAR İPTAL

ÖGER Tours, Türkiye ağırlıklı olmak üzere Mısır ve Tunus gibi ülkelere seyahat paketleri satıyordu. Dünden itibaren Almanya'dan tüm seyahatler iptal edildi. Öger Tours sosyal medyadan satışların durduğunu, dış ofis, seyahat sigortası ve diğer ortaklar ile konukların düzenli bir şekilde geri dönmesi için ödeme yapılacağını açıkladı.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
'Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır''Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır'
'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız''52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook GmbH çatısı Öger Tours iflas

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Türk Reasürans AŞ kuruldu!

Depremden sonra o süre uzatıldı

Depremden sonra o süre uzatıldı

Akaryakıtta büyük indirim

Akaryakıtta büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır'

'Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır'

Bakan Ersoy: 52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız

'52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız'

Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti

Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti

Antalya'da turist sayısı 12 milyonu geçti

Ciddi talep var! 12 milyonu geçti

Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

Bakanlık açıkladı! Doluluk oranı yüzde 74.9 oldu

Dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 kent var

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.