9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilini 9 güne çıkaran kararı, yerinde ve olumlu bulduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sektör adına teşekkür ettiklerini söyledi. Esas arzu ve isteklerinin bu tür kararların yılbaşından itibaren alınması ve 1 Ocak'ta yayımlanması olduğunu belirten Ayık, "O zaman insanlar çok daha kolay program yapabilir ve o dönemdeki erken rezervasyon fırsatlarından daha uygun fiyatlarda yararlanabilir. Ancak önceki yıllara göre baktığımızda bugünden açıklanmış olması da son derece yararlı olacaktır" dedi.

Bayram tatili planlayanlara da seslenen Başkan Ayık, 1 aydan fazla süre olduğuna ve haziran dönemine dikkat çekerek, şu anki cazip alım fırsatlarını değerlendirmeleri için son ana kalmadan, hızlı karar vermeleri ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirtti. Okul tatilleri için yeni düzenleme beklentileri olduğunu da belirten Ayık, “Bölgelere göre okul tatillerinin yeniden düzenlenmesi de insanların seyahat etme aralığını uzatacaktır. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda bir çalışması olduğunu duyduk ve inşallah o da gerçekleşir" diye konuştu.