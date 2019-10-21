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Antalya'da tarihi rekor kırıldı

TURİZM HABERLERİ  | 21.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı 14 milyonu geçti.

Antalya'da tarihi rekor kırıldı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, bu yılı da yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Geçen yılın 9,5 ayında 12 milyon 58 bin turistin geldiği Antalya, bu yıl aynı dönemde 14 milyon turist rakamını görme başarısı elde etti. Tarihinde ilk kez gelen turist sayısında 14 milyonu aşan kent, bu yıl için belirlenen 16 milyon turist hedefine de adım adım yaklaşıyor.

193 ülkenin vatandaşlarını misafir eden kente gelen turistlerin milliyetlerine göre ise ilk sırada Rusya yer aldı. 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı.

En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya oldu. Geçen seneye göre yüzde 16'lık artışın yaşandığı Almanya'dan gelen turist sayısı 2 milyon 347 bin olarak kayıtlara geçti.

Sırasıyla Ukrayna'dan 776 bin, İngiltere'den de 656 bin turistin geldiği kent, Polonya'dan 516 bin, Hollanda'dan da 397 bin misafiri ağırladı.


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Anahtar Kelimeler:
antalya turist Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

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