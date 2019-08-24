FİNANS

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

TURİZM HABERLERİ  | 24.08.2019 07:59 | Son Güncelleme

Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen turist sayısı 10 milyonu aştı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti.

Bu yılın aynı döneminde ise Antalya'ya 10 milyon 5 bin 323 turist gelerek, yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya'nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "22 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." paylaşımında bulundu.

(AA)

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi
Haziran'da tesislerin doluluk oranı yüzde 65Haziran'da tesislerin doluluk oranı yüzde 65
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya turist

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

2020 resmi tatil günleri!

2020 resmi tatil günleri!

Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu

Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Rakamlar açıklandı! Büyük artış...

Rakamlar açıklandı! Büyük artış...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Günlük rakam 100 bine çıkacak! Rekor geliyor...

Günlük rakam 100 bine çıkacak! Rekor geliyor...

Tatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısı

Tatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi

Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu

Haziran'da tesislerin doluluk oranı yüzde 65

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor

Yoğun ilgi var! 5 milyon kişi bekleniyor

Bayram öncesi otobüs bileti satışlarında rekor

Bayram öncesi rekor kırıldı

Turizmcilerden 'tatil dolandırıcıları' uyarısı

Turizmcilerden 'tatil dolandırıcıları' uyarısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.