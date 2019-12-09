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Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

TURİZM HABERLERİ  | 09.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 193 ülkeden turist çekiyor. Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018'in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 600 bini geçti.

Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 193 ülkeden turist çekiyor. Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018'in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 600 bini geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin başında gelen Antalya, bu yılı ise yeni bir rekorla kapamaya hazırlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.

Antalya'ya hava yoluyla direkt uçuşla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, İstanbul tarifeli seferlerle gelen turist sayısının ise 600 bin civarında olduğunu bildirdi.

Bugün itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 650 bin civarında olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu ayda da 300 bin civarında yolcuyu bekliyoruz. Bu doğrultuda 2019'u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya'da turizm sektörüyle koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE 2 MİLYONDAN FAZLA TURSİT GELDİ

Geçen yıl da belirledikleri hedefi yakaladıklarını anımsatan Karaloğlu, geçen yıla göre bu yıl 2 milyon 200 bin fazla turistin geldiğini kaydetti.

Karaloğlu, Antalya'nın hemen hemen her pazarda gelişme kaydettiğini belirterek şöyle devam etti:

"2019'a baktığımızda hem var olduğumuz pazarlarda büyüdüğümüzü hem de olmak istediğimiz pazarlarda bir önceki yıla göre çok ciddi ilerlemeler sağladığımızı görüyoruz. Doğu Avrupa'da büyümemiz hepimizi çok mutlu ediyor. Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya, Balkanlar, Türkiye'nin ve Antalya'nın yeni pazarları oldu, her geçen gün de büyüyor. Türkiye'nin 2023 turizm vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kentte turizmi 12 aya yayma konusunda da çalışmalar yapılıyor. Özellikle düşük sezonda fuar, toplantı, kongre, spor turizmiyle bir yıl boyunca tesislerin açık kalması amaçlanıyor."

'AVRUPALILAR GERİ DÖNÜYOR'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Geçen yıl tüm zamanların en iyi yılıydı ancak bunu da geçtik. 2019, şu an tüm zamanların en iyisi oldu. Hedefimiz 16 milyondu ve bu rakama da adım adım koşuyoruz, bu yıl 16 milyonu yakalayacağız." dedi.

Turist sayısının artmasında sektörün ve ilgili paydaşların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Polonya, Rusya ve Almanya'da çok ciddi artışlar oldu. Avrupalılar da tekrar geri dönmeye başladı, bu da bizim için çok önemliydi. Avrupalı misafir gittiği ülkede çok mutlu olmadı ve bize dönmeye başladı. Avrupalının çok alışık olduğu damak tadına uygun, istediği hizmet, tesis kalitesi bizde çünkü. Dünyada eşi benzeri olmayan konseptleri var, servis, hizmet kalitemiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tüketici Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor."

YENİ TREND HİNDİSTAN VE ÇİN

"Yeni trendimiz Hindistan ve Çin. Bu iki pazarda çok fazla potansiyel var." diyen Atmaca, buna yönelik hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de sektör olarak adımlar attıklarını bildirdi.

Hint düğünlerinin şu anda Türkiye'de çok popüler olduğunu belirten Atmaca, iki pazarda artış yaşandığı takdirde ölü sezonun daha da canlanacağını kaydetti.

KAYNAK:AA

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