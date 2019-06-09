FİNANS

Antalya'ya bayramda 400 bin turisti ağırladı

TURİZM HABERLERİ  | 09.06.2019 07:59 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını belirterek, "Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz." dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Haftaya okulların kapanmasıyla turizmdeki hareketlilik devam edecek." diye konuştu.

Antalya'ya bayramda 400 bin turisti ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sayesinde turistik mekanlarda önemli ölçüde yoğunluk yaşandı. Özellikle "turizmin başkenti" Antalya merkez ve ilçelerinde yoğunluk devam ediyor.

Sahillere akın eden tatilciler, güneşin, kumun, denizin keyfini çıkarıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden misafirler, bayram tatilini dolu dolu geçiriyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer bulamayan tatilciler, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezlerdeki mavi bayraklı plajlara akın ediyor.

Yer bulmakta güçlük çeken yerli ve yabancı turistler, metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayor. Bakir koylarda balıkların bulunduğu kaynak suyunda da yüzen tatilciler, falezlerdeki doyumsuz manzarayı izliyor.

AW723841_01 (1)

"TESİSLER YÜZDE 100 DOLDU"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir bayram dönemi geçirdiklerini söyledi. Tesislerin hepsinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığına işaret eden Ayık, şunları kaydetti:

"Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz. Tatil devam ediyor. Bayram tatilinde Türkiye genelinde ise 5 milyonluk insan trafiği oluştu. Bunun yaklaşık 400 bini Antalya'da konaklama tesislerinde kaldı. Geri kalanı da eş dost akraba memleket ziyareti şeklinde tatillerini yaptılar. Toplamda 10 milyar liralık ekonomik büyüklük yaratıldı diye düşünüyoruz. Sadece kıyılarda değil, Türkiye genelinde bütün bölgelerde yoğunluk vardı. Bolu'da da insanlar vardı, Safranbolu'da, Antalya'da, Ege Bölgesi'nde, Kapadokya'da, Karadeniz'de her yerde vardı. Artık iç pazarda tatil algısı oluştu."

Ayık, tatilcilerin dönüşlerinin başladığını hatırlatarak, vatandaşların daha dikkatli olmasını, arabayla seyahat edenlerin kazaya mahal vermeden güvenli şekilde evlerine dönmelerini temenni etti.

AW723841_10

ŞİMDİ GÖZLER OKULLARIN KAPANMASINDA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da bayram tatilinde Akdeniz Bölgesi'nde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Tatilcilerin dönmeye başladığını vurgulayan Atmaca, "Bayram tatili dolu dolu geçti. Özellikle kıyı bölgelerde yoğunluk yaşandı. Antalya'da 400 binin üzerinde Türk tatilci konakladı. Misafirlerimiz tatilden memnun ayrılıyor. Haftaya okulların kapanmasıyla turizmdeki hareketlilik devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan tatilin son günlerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu da başladı. Tatilcilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmesi için havadan ve karadan gerekli tedbirler alınıyor.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!
5 yıl sonra... Rekor bekleniyor!5 yıl sonra... Rekor bekleniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya ramazan bayramı

En Çok Okunan Haberler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor

Uyarı geldi! Yetkililere çağrı...

Uyarı geldi! Yetkililere çağrı...

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Geri sayım başladı! İlk seferine başladı

Geri sayım başladı! İlk seferine başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi: Esnafa zarar veriyor

'Her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi!

Turizmciler bu yıl rekor bekliyor!

5 yıl sonra... Rekor bekleniyor!

Antalya mayısta rekor üstüne rekor kırdı, 3 milyon turiste ulaştı

Rekor üstüne rekor kırdı! 3 milyon kişiye ulaştı

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

Acele edin dolmak üzere!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.