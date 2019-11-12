Ara tatilde termal rezervasyonları yüzde 50 arttı

Karaderili Şirketler Grubu'dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemi kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile 18-22 Kasım'da çıkacak. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak çocukların stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla en çok termal tesislere ilgi gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terma City Otel Genel Müdürü Orhan Arslan, ara tatile yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü, tesiste ara tatil için şu anda yüzde 80-85 seviyesinde rezervasyonların mevcut olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu haftaki rezervasyonlarla ara tatili yüzde 95-100 dolulukla geçireceğiz. Ara tatil sebebiyle rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde 9 gün geçirmek isteyen ailelerimizi, ayrıca zengin yemek ve içme seçenekleri, tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız.