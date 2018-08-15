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Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

TURİZM HABERLERİ  | 15.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günde 120 bin vatandaşı ağırlayacağı tahmin ediliyor

Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak

Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan, özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatili süresince nüfusunun 40 katı turisti konuk etmesi bekleniyor.

Marmara Adalar Belediyesine bağlı olan ve yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde günübirlikçi tatilcilerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avşa'nın, Marmara'nın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve özellikle İstanbulluların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayram tatili süresince günübirlik gelenlerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlamayı beklediklerini ifade eden Aksoy, "Bayram tatiline yönelik adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin rezervasyonları doldu. Günübirlikçilerle çok yoğun bir bayram tatili geçireceğiz. Sıkıntı yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Kaymakamlık, emniyet ve belediye olarak toplantı yaptık. Kurumlarımız bu konuda istişare halinde. Vatandaşlar, bayram tatilini rahat ve huzurlu geçirecek." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bakım çalışmalarının ardından denizden arıtılan su miktarının 4 bin 700 tona ulaştığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda sıkıntı yaratan su sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şu anda depolarımızdaki doluluk oranı yüzde 75 civarında. Avşa Adası'nda 12 çöp aracımız ve 65 temizlik işçimiz, vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor. Belediyemiz bayram tatili boyunca açık olacak. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda belediyemize bildirebilirler. Biz de bayram boyunca vatandaşlarımızla birlikte olacağız."

  • Kapıdağ Yarımadası'na da ilgi yoğun

Öte yandan önemli turizm merkezlerinden olan Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası çevresindeki tesislerde de bayram tatiline yönelik rezervasyonlar tamamlandı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, bayram tatilini süresince vatandaşların güvenli huzur içinde tatillerini yapabilmeleri için bütün kurumların hazır olduğunu söyledi.

Erdek Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Tetik de Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir yoğunluk beklediklerini söyledi.

Tetik, "Tesislerimiz hazır. Belediye olarak her türlü imkanlarımızı kullanıyoruz. İlçemize her gelen yerli ve yabancı turistin memnun olmasını istiyoruz. Daha şimdiden Erdek ve Ocaklar, Narlı gibi mahallelerimizdeki turistik konaklama tesislerimizde bayram rezervasyon alımları tamamlanmış durumda." diye konuştu.


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