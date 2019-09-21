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Bakan Ersoy: 52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız

TURİZM HABERLERİ  | 21.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 52 milyon turist hedefimiz vardı, bu hedefi yakalayacağız. Bizim 2020, 2021, 2022 ve 2023'e kadar yoğun büyüme hedefimiz var. Hem kişi sayılarında hem de gelirlerde büyüme hedefimiz var" açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy: 52 milyon turist hedefimizi yakalayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki 52 milyon turist hedefini yakalayacaklarını belirterek, "Bizim 2020, 2021, 2022 ve 2023'e kadar yoğun büyüme hedefimiz var. Hem kişi sayılarında hem de gelirlerde büyüme hedefimiz var." dedi.

Ersoy, dünyada caveası (oturma yerleri) ve sahne binası bütün olarak yapılmış ender Roma mimarisi arasında yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Aspendos Su Kemerleri'ni de inceleyerek, kazı başkanları ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı başkanlarının ilave kazı bütçeleri ve kazı genişletmeleriyle ilgili bazı taleplerinin olduğunu söyledi.

"2020, 2021, 2022 VE 2023'E KADAR YOĞUN BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR"

Aspendos Su Kemerleri'nde yapılması gerekenleri tespit ettiklerini anlatan Ersoy, şunları belirtti:
"Onaylayacağız, gündeme alacağız. Hem restorasyon hem kazı, ikisi beraber yürüyecek. Burada biraz uzun ve maliyetli dört yıl sürecek bir iş. Ama onu da programa alma kararı aldık. Şimdi evraklarını tamamlayacaklar, gönderecekler, programa alacağız alacağız. Tüm sezon iyi gitti. Bu yıl 52 milyon turist hedefimiz vardı, bu hedefi yakalayacağız. Bizim 2020, 2021, 2022 ve 2023'e kadar yoğun büyüme hedefimiz var. Hem kişi sayılarında hem de gelirlerde büyüme hedefimiz var. İşte kişi sayısı arttıkça gelirler, kişi başı gecelik gelirler de artmaya başlıyor."

Gelen turist sayısı ve gelirlerin artmasının birbirini takip eden zincir olduğuna değinen Ersoy, turizm sezonunun plana uygun bir şekilde gittiğini bildirdi. Ersoy, 27 Eylül'de detaylı bir sunum yapacaklarını belirterek, "2023 turizm stratejisiyle ilgili detaylı sunum yapacağız. Sunumdan sonra herkes konuya daha net hakim olacak. Neyi, nasıl planladığımızı, nasıl geliştireceğimizi herkes dana net görecek. Biz eminiz, yani rakamları yakalayacağız." ifadelerini kullandı. Ersoy, Silyon Antik Kentine de ziyarette bulundu.

(AA)

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