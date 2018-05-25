Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önceki akşam gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırladı. Kurtulmuş, gazecilerin gündeme ilişkin soruların yanıtladı.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan'ın aktardığına göre, Kurtulmuş'a Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı da soruldu.

"KOLAY DEĞİL"



Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin kendisinin Kültür ve Turizm Bakanı olduğunu ifade ederek, "Bunun bir de ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil" yanıtını verdi.

Kurtulmuş'un açıklamaları:

“Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil”



