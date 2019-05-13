"Bayram tatili turizme ciddi bir hareket getirecek"

Bağlıkaya, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasının turizme hareket kazandıracağını ifade etti.

Tatil olduğu çok önceden bilindiği için vatandaşların seyahat programlarını yapmalarının kolaylaştığını vurgulayan Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri de ona göre 9 günlük paketler yaptı. Hep böyle son günlerde açıklanıyordu, vatandaşlar tatillerini daha önceden organize ettikleri için bu tür uzun tatilleri tam değerlendiremiyorlardı. Şimdi ise çok önceden belli." dedi.

Hem vatandaşların hem de turizmcilerin 9 güne yönelik hazırlıklarını yapabildiğini belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Seyahat acenteleri 9 günlük tatil programları sundular. Yazın ilk uzun tatilinin sonuç itibarıyla turizme ciddi bir hareket getireceğini, iç turizmde iyi bir hareket yaşanacağını, güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. 3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye'de."