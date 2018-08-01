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Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

TURİZM HABERLERİ  | 01.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya "Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40'a yakın bir artış var. Kurban Bayramı'nda yurt dışı turlarında geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz" dedi. 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesi bekleniyor.

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını belirterek, yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını söyledi. Böylece 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arife günü de bayram tatiline dahil edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 gün gibi uzun bir tatil olacağını ifade ederek, "Tatil süresinin uzun olması ve önceden belli olması vatandaşlarımızın tatil planlarını ve rezervasyonlarını daha önceden planlı bir şekilde yapmalarına vesile oldu. Üye acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içinde özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalan misafirlerimiz pansiyonlarda bile yer bulamayabilirler." şeklinde konuştu.

Seyahat acentalarının çok yoğun talep aldığını aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl iç pazarda geçen yıla göre yüzde 40’a yakın bir artış var. Kurban Bayramı’nda yurt dışı turlarında geçen yıla göre genel olarak yüzde 35 civarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı’nda tatile gidecek kesimin yaklaşık yüzde 10’u seyahat acentaları aracılığıyla yurt dışı destinasyonlarını tercih edecek. Kurban Bayramı'nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz başta olmak üzere sahil bandında yer alan Side, Alanya, Manavgat, Belek, Kemer, Fethiye, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim gibi sahil destinasyonlarına ciddi talep var. Yine Kapadokya, Eskişehir, Kuzey Ege ve Karadeniz destinasyonlarına yönelik kültür turları ve Kıbrıs turlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 35-40 civarı bir artış gözlemliyoruz."

Bağlıkaya, yurt dışı turlarında ise 5 gecelik programlarda Orta Avrupa başkentleri, İspanya, İtalya ve Fransa gibi tüm lokasyonlara talebin mevcut olduğunu belirterek, uzak rota tercihlerinde ise 7 gecelik Uzak Doğu, Vietnam gemi turları gibi rotaların tercih edildiğini, bayramda Yunan adaları turlarının da ilgi gören yerler arasında bulunduğunu bildirdi.

"Sektör Kurban Bayramı yoğunluğuna hazır"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin memleketine gitmeyi mi, tatil yapmayı mı tercih edeceğinin önemine işaret etti.

Bayındır, Türkiye'de yatak kapasitesinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Sektör yoğunluğa hazır durumda. Yaz ayları olması dolayısıyla daha çok sahil şeridi tercih edilecektir." dedi. AA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı TÜRSAB seyahat tatil pansiyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hiç değerlerimiz kalmadı.şimdi bayram denilince ilk akla tatil geliyor.
Askere polise sağlıkçıya işçiye esnafa tatil yok tatil memur ve öğretmene bu ülkede
Askere polise sağlıkçıya işçiye esnafa tatil yok bu memlekette tatil öğretmen ve memura hep
Tatilde yer yok,sokaklarda lüks arabalardan geçilmiyor,bedelli için millet can atıyor,daire atışları bilmem ne kadar artmış.ondan sonra deki aciz,iş yok.heee,heeee.
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