Bodrum 2019'da nüfusunun 9 katı yabancı turisti ağırlayacak

Bodrum Tanıtma Vakfı Kurucu Başkanı ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Recai Çakır, geçen yıl Bodrum'a gelen turist sayısının önceki yıla göre yüzde 44'lük artışla bir milyon 117 bin yabancı turist geldiğini belirterek, "Bu yıl yabancı turist sayısının 1,5 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz." dedi. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'a yönelik yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin son yıllarda tavan yaptığını kaydederek ilginin her geçen dönem arttığını söyledi. Geçen yıl Bodrum'a gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını dile getiren Çakır, 2018'de Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminaline gelen ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 483 binden 781 bine çıktığını bildirdi. Bodrum limanlarına gelen yabancı turistlerin sayısının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 14 arttığını ifade eden Çakır, rakamın 294 binden 336 bin yükseldiği bilgisini verdi. Çakır, "Yani Bodrum'a hava ve deniz yoluyla direkt gelen yabancı turist sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 44 artarak bir milyon 117 bine yükseldi. Bu rakamın ortalama yüzde 3'ü kadar da kara yolu ve iç hatlarla gelen olduğunu düşünürsek Bodrum'u ziyaret eden yabancı turist sayısının 2018'de bir milyon 170 bin olduğunu görüyoruz. Geçen yıl Bodrum'a havayolu ile gelen yolcu sayısındaki yüzde 62'lik yükseliş, bu artışta etkili oldu." diye konuştu.

Erken rezervasyonların çok iyi durumda olduğunu ve Bodrum'a ilginin bu yıl da yüksek olacağını dile getiren Çakır, "Bu yıl Bodrum'a gelen yabancı turist sayısının 2018'e göre yüzde 15 artışla 1,5 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Bu durum, 2011-2012 yıllarından sonra düşmeye başlayan yabancı turist sayısının tekrar zirveye ulaşacağının göstergesi olacaktır." ifadelerini kullandı. Çakır, son açıklanan resmi rakamlara göre Bodrum'un nüfusunun 171 bin 850 olduğunu anımsatarak, ilçenin 2019'da nüfusunun 9 katı yabancı turist ağırlamasını beklediklerini aktardı. 'EN ÇOK İNGİLTERE, RUSYA VE POLONYA'DAN GELİYORLAR' Çakır, Bodrum'u daha çok Avrupalı turistin tercih ettiğini belirterek, geçen yıl Milas Bodrum Havalimanına direkt uçan yabancı turist sayısında 177 bin 881 ile başı İngiltere'nin çektiğini söyledi. İngiltere'yi 97 bin 537 turist sayısı ile Rusya'nın takip ettiğini aktaran Çakır, Polonya'nın 86 bin 403 turistle üçüncü, Almanya'nın 80 bin 857 turistle dördüncü, Hollanda'nın 53 bin 810 turistle beşinci, Ukrayna'nın 48 bin 363 turistle altıncı, Belçika'nın 34 bin 29 turistle yedinci sırada yer aldığını anlattı.