Büyükelçi Chilcott: 3 milyon İngiliz turist Türkiye'ye gelebilir

Antalya'ya "turizm güvenliği" ve ticari bağlantılar kapsamında gelerek temaslarda bulunan Büyükelçi Chilcott, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Chilcott, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vali ve belediye başkanının aralarında bulunduğu bazı yetkilileri ziyaret ettiğini aktararak, "Tüm yetkililere yıl boyunca gösterdikleri iş birliği için de teşekküre geldim. En önemli alan turizmle ilgili bağlantılar. İş ortaklıklarımız, özellikle turizm alanında kurulan iş ortaklıkları. TUI, Thomas Cook gibi firmaların yaptığı işler var. Hem iş alanları yaratıyorlar hem de turizm alanında çalışıyorlar." diye konuştu.

Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısının 2,25 milyon olduğunu hatırlatan Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu bir önceki seneye göre yüzde 36'lık artış demek. Bu sene de bu oranda bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu sene İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turist sayısının 3 milyona yakın olacağını düşünüyoruz. Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları, Antalya'yı yeniden keşfediyor. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 60 daha fazla."