Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

İki ayrı parsel üzerinde kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel'in 1989 yılında tahsis edilen ve tahsis süresinin bitimine 19 yıl 10 aylık süre kaldığı belirtilen 10 bin 222 metrekare parsele kurulu tesisinin; 117 oda, 16 suit ve 2 kral dairesi olmak üzere 135 üniteden oluştuğu belirtilirken, toplam 290 yatak kapasitesinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca bu parsel üzerinde 120 ve 300 kişilik restoran, 80 kişilik alakart restoran, bistro bar, snack bar, marina bar, 330 kişilik toplantı salonu, 100 kişilik diskotek, TV odası, fuaye ve sergi salonu, 500 kişilik animasyon alanı, sağlık merkezi (hamam, sauna, fitness center, masaj odaları), açık yüzme havuzu, iki tenis kortu, voleybol sahası, satış ünitesi, deniz dibi sergisi, akvaryum ile 20 araçlık otopark bulunduğu belirtildi.

Diğer bir parsel olan 110 bin 622 metrekarenin ise 1994 yılında 49 yıllığına aynı firma tarafından kiralandığı kaydedilirken, bu parselde de bio evlerde 50 apart, taş evlerde 40 apart, çanlı evlerde 8 apart bulunduğu aktarıldı. Country Resort içerisinde ise 15 oda, 8 suit bulunan club room, range hourse'da 8 oda, 8 suit oda, green house'da 8 oda, Garden House'de 15 oda ve 41 suit, Forest Resort bölümünde ise 149 oda, 20 suit, 1 kral dairesi, 200 kişilik lokanta, iki de 100 kişilik çok amaçlı salon bulunduğu kaydedildi.