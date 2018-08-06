E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL

500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un verilerine göre, arife günkü yarım günlük mesainin de tatile eklenmesiyle otel konaklaması, yurt içi ve yurt dışı turlar, uçak ve otobüs biletlerinin online satışlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, normal dönemlerde Kurban Bayramı’nda 500-600 bin kişinin otel konaklaması yaptığını anımsatarak, şunları söyledi: “Tatil 9 güne çıkınca, bu sayının 1 milyona ulaşması bekleniyor. Şimdiden birçok otel ve seyahat acentası yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ayrıca bu uzun tatilde yaklaşık 7-8 milyon kişi memleketlerine gidecek, arkadaş ya da akrabalarının evinde, yazlıklarında tatil yapacaklar. İstanbul, Ankara gibi büyük iller boşalacak dersek yalan olmaz. Turizmde yaşanan büyük hareketlilik online alışverişlere de yansıyor. Sektör, 9 günlük tatilde 1 milyar TL ciro hedefliyor. “ Ucuz tatil için öneriler Kayral, otellerin doluluk oranının yükselmesinden dolayı fiyatların artacağına dikkat çekerek, uygun fiyatlı tatil için şu önerilerde bulundu:

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