FİNANS

E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL

TURİZM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi turizmde hareketliliğe yol açarken, e-ticaret sektörü 9 günlük tatilden 1 milyar TL ciro hedefliyor.

E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL

500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un verilerine göre, arife günkü yarım günlük mesainin de tatile eklenmesiyle otel konaklaması, yurt içi ve yurt dışı turlar, uçak ve otobüs biletlerinin online satışlarında büyük yoğunluk yaşanıyor.

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, normal dönemlerde Kurban Bayramı’nda 500-600 bin kişinin otel konaklaması yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Tatil 9 güne çıkınca, bu sayının 1 milyona ulaşması bekleniyor. Şimdiden birçok otel ve seyahat acentası yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ayrıca bu uzun tatilde yaklaşık 7-8 milyon kişi memleketlerine gidecek, arkadaş ya da akrabalarının evinde, yazlıklarında tatil yapacaklar. İstanbul, Ankara gibi büyük iller boşalacak dersek yalan olmaz. Turizmde yaşanan büyük hareketlilik online alışverişlere de yansıyor. Sektör, 9 günlük tatilde 1 milyar TL ciro hedefliyor. “

Ucuz tatil için öneriler

Kayral, otellerin doluluk oranının yükselmesinden dolayı fiyatların artacağına dikkat çekerek, uygun fiyatlı tatil için şu önerilerde bulundu:

Tatilinizi online satın alın: Tatil rezervasyonunu online siteler üzerinden yapın. İnternette her şeyi rahatlıkla inceleyip, tüm detayları okumak ve gerekiyorsa aynı otele pek çok farklı siteden ulaşmak mümkün. Bilgi her şey demek. Ne kadar bilgili olursanız o kadar ucuza konaklama imkanına sahip olmak sizin elinizde.

Fırsat sitelerini takip edin: Akdeniz ve Ege’de büyük turizm acentaları ile çalışan otellerde yer bulunamayabilir veya dönem dönem fiyatları tavan yapabilir; ama hala aynı lokasyonda -veya hiç aklınızda olmayan ama duyunca ilginizi çekecek lokasyonlarda- boş yatağı olan küçük işletmelerde uygun fiyatlı yer bulmak mümkün. Bunların çoğu da fırsat sitelerini kullanıyor. Şu sıralar fırsat sitelerini yakından takip edin, fırsatları kaçırmayın.

Para iadeli alışveriş sitelerini kullanın:Son yıllarda Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri online alışverişin olmazsa olmazı haline geldi. Tatil satın alacağınız siteye bu siteler üzerinden gitmeniz, ekstra nakit para kazanma imkanı sağlayacaktır. Kazanacağınız nakit parayla tatilinizi uzatma ya da bir üst sınıf otelde tatil yapma olanağı bulabilirsiniz.

Ulaşım dahil seçeneklerini tercih edin: Tatile havayolu ile gitmek zorundaysanız, ulaşım dahil seçeneklerini mutlaka tercih edin. Şu sıra bayram tatili günlerindeki uçak bileti fiyatları tavan yapmış durumda. Seyahat acentaları önceden anlaşma yaptıklarından çok ucuz fiyat verebiliyorlar. Aynı otele bir başka acenta daha düşük fiyat verse de muhtemel ulaşım masraflarınızı da hesaplayarak, tercihinizi otel+ulaşım toplam rakamı üzerinden yapın.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadıEdremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsinizBayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turizm kurban bayramı tatil

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı

Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı

Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı

Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı

Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

Fransız Tatil Köyü'ne yabancı ilgisi

'40 milyon turist hedefi yakalanacak'

'40 milyon turist hedefi yakalanacak'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.