Ekim ayında en çok turist Rusya'dan geldi

29 Kasım 2017 12:22
Ekim ayında en çok turist Rusya'dan geldi

Ekim ayında Türkiye'ye en çok turist Rusya'dan geldi. İstatistiklere göre, Türkiye'ye Ekim ayında 450 bin Rus turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen Emniyet Genel Müdürlüğü geçici sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, ekimde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.16 artış göstererek, 2 milyon 992 bin 947 oldu.

 
Yabancı ziyaretçi sayısında, yılın ocak-ekim döneminde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 28.1 artış kaydedildi. Bu yılın 10 ayında, Türkiye'yi 29 milyon 53 bin 450 yabancı ziyaret etti.  
 
450 BİN TURİST
 
Ekimde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 442.970 kişiyle Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya'yı 412.855 kişiyle Almanya, 222.356 kişiyle İran takip etti. 
 
EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ
 
Rusya, yılın 10 ayında da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bu ülkeden toplam 4 milyon 565 bin 275 kişi yurda giriş yaptı. Listenin ikinci sırasında 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, üçüncü sırasında da 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran yer aldı. 
 
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin tamamına yakını turist olarak giriş yaptı.
 
(AA)
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