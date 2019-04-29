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İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye

TURİZM HABERLERİ  | 29.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Yaz tatili yaklaşırken, İngiltere'de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyonunu yaptı. En fazla rezervasyon İspanya için yapılırken, ikinci tercih Türkiye oldu.

İngiliz turistlerin bu yaz Avrupa Birliği dışındaki ilk tercihi Türkiye

Dünyanın en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı.

Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması.

Türkiye için geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirten şirket, rezervasyonlarının dörtte birinin Türkiye istikametli olduğunu, turistlerin çoğunlukla deniz kenarındaki şehirlere yöneldiğini duyurdu.

Avrupa dışına en fazla rezervasyon alan ülkelerden biri de Tunus. Tunus'a giden turist sayısı, geçen yıla göre ikiye katlandı.

Thomas Cook tur operator şefi Will Waggott, İngiliz turistlerin bu yaz çoğunlukla Avrupa dışında ve "her şey dahil" paketleri tercih ettiğini söyledi:

"Türkiye, İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülke sıralamasında Yunanistan'I geçerek ikinci sıraya yükseldi. Tunus da kendisini dönüştürürken hızla yukarı doğru çıkıyor."

2019 yazı için İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında İspanya, ardından Türkiye, 3. sırada Yunanistan, sonrasında ABD ve Kıbrıs geliyor.

KAYNAK:BBC TÜRKÇE

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Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook İngiliz turist

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