FİNANS

İranlı turistler Van'a akın etti! Oteller yüzde 90 dolu

20 Mart 2018 13:47

13 günlük nevruz tatilini değerlendiremek için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, Van' akın etti. Otellerde doluluk oranı yüzde 90’a yükseldi.

İranlı turistler Van'a akın etti! Oteller yüzde 90 dolu
Nevruz tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı turist, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van’a akın etti. Tatil için Türkiye’ye karayoluyla gelen turistler, Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptı.
 
Van’daki alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafın da yüzünü güldürdü. Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandırıyorlar.
 
İranlı turistler; Van’ı çok sevdiğini, bu nedenle nevruz tatillerini Van’da geçirdiklerini ifade ettiler. Alışveriş ve eğlenmek amacıyla Van’a geldiklerini de dile getiren İranlı turistler, daha sonra Antalya ve İstanbul’u da gezeceklerini söyledi.
 
İranlı turistlerin gelmesiyle birlikte bir süre öncesine kadar yüzde 10 kapasiteyle çalışan otellerde ise doluluk oranı yüzde 90’a yükseldi.
 
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 4 Oy
    Kendi ülkesinde yapamadıklarını burada yapıyorlar ne beklersin
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  • 2 Oy
    simdi Su anda Antalyada 5* Bir Otelinde Calismaktayim, Bu Iranlilar Sade bir Dükkana Para Burakiyor oda Eksotik isimli bir Türk hazir Giyim Devi... her ikinci Sorulari bu bedavami bu bedavami yani sade Otelcilere yariyor bunlar
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  • 1 Oy
    darısı ıstanbul umuza
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  • 1 Oy
    bu sene bı aksılık olmazsa turkıye rekor bı turıst gelıcek
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  • 5 Oy
    hoş geldıler
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  • 0 Oy
    ehonomi çok eyi
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  • 0 Oy
    gelsınler hoş kaynaşma ve tıcaret
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  • 6 Oy
    Türkiye'ye lazım olanlar bunlar değil, Araplar hiç değil.. Batı ve Doğu Avrupalılar ile Kuzey Amerikalılara ihtiyacımız var
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  • 3 Oy
    Vanda yaşayan birisi olarak iranlıdan adım atacak yer yok ve bunlar yüzünden her şey ateş pahası.
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