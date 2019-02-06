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Kapadokya Ocak ayının son 10 yıl rekorunu kırdı

TURİZM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi son 10 yılın Ocak ayı turist ziyaretçi rekorunu kırdı.

Kapadokya Ocak ayının son 10 yıl rekorunu kırdı

Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa ören yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa ConstantinEleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 2019 Ocak ayı döneminde 123 bin 244 yerli ve yabancı turistin ziyaret ederken son 10 yılın turist ziyaretçi rekoru da kırılmış oldu.

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Kapadokya Bölgesini 2010 Ocak ayında 50 bin 664, 2011 Ocak ayında 50 bin 137, 2012 Ocak ayında 62 bin 665, 2013 Ocak ayında 72 bin 665, 2014 Ocak ayında 92 bin 879, 2015 Ocak ayında 91 bin 956, 2016 Ocak ayında 45 bin 960, 2017 Ocak ayında 44 bin 532, 2018 Ocak ayında 102 bin 540 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken 2019 Ocak ayında ise 123 bin 244 ziyaret ederek son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya bölgesi turist ziyaretçi rekor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep rekor var bızde enflasyon düşmüyor gıda fiyatları uçmuş damat ise süper diyor
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