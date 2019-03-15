FİNANS

Kervansaray, 3 yıl aradan sonra yeniden açıldı

TURİZM HABERLERİ  | 15.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

37 yıllık geçmişiyle Türk turizminin en köklü otelleri arasında yer alan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından faaliyete başladı.

Kervansaray, 3 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Türkiye’nin en eski otel zincirleri arasında yer alan Kervansaray, eski parlak günlerine dönme hazırlığında… Kervansaray’ın turizm sektöründeki ilk yatırımı olan ve 1982 yılında Bursa’nın kayak merkezi Uludağ’da kapılarını açan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından yeniden hizmete girdi. Kervansaray Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer öncülüğünde yürütülen hukuki mücadele sonucunda, Kervansaray yönetimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında varılan anlaşmayla, Kervansaray Uludağ Oteli'nin tahsisi 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere ihya edildi. Uludağ oteli 3 yıl ardan sonra açıldı ve sezonu hatırı sayılır doluluk ile kapattık. Kervansaray Yatırım Holding’in tekrar eski günlerine dönmesiyle ilgili süreci anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, “Eve kadar haciz gelince biz bu işe el atmamız gerektiğini düşündük. Hisselerin yüzde 66’sı bende idi zaten. İmza yetkisini üzerime aldım. Halka açık şirketle ilgili önceki yönetiminin kötü niyeti söz konusu idi. Şimdi tekrar bir başarı hikayesi yazılması için kolları sıvadık. Profesyonel ekip kurduk. Borçlarımızı sıraya koyarak ödemeye başladık. Mahkemelik olunmuş Bakanlıklar dahil tüm kurumlarla arayı düzeltmeye başladık. 63 yıllık tahsis zaten akabinde oluştu. Uludağ birinci bölge resmen piknik alanına dönüşmüştü, yeni yatırımlarımızla otelimizi açtık ve esnafın da yüzü güldü.” dedi.

zeynep-tumer


DEVLETE OLAN BORÇLARIZI ÖNCELİKLENDİRDİK

Tümer, Kervansaray Uludağ özelinde birkaç yenilik düşündüklerini, bir iki sponsorla görüştüklerini, ışıklandırma ile gece kayağının da yapılmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Uludağ oteli ile ilgili Orman Bakanlığı ile mahkeme sürecini temizlediklerini, hiç bir sorunun kalmadığını ifade eden Tümer, “Bizim holding bünyemizde 6 otelimiz var. Bursa şehir içinde iki otelimiz bulunuyor. Uludağ var. Antalya’da 2, Marmaris’te bir otelimiz daha bulunuyor. Biz şimdi Kervansaray’da ikinci başarı hikayesini kısa sürede yazacağız. Buna inanıyoruz. Devr aldığımız dönemden itibaren önceliği devlet borçlarına verdik ve yapılandırmalarımızı gününde ödemeye başladık. Borçlarımızı sırasıyla ödeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelen parayı doğru yere akıttığınız zaman doğru yere ödediğiniz zaman problemin aslında çözülebildiğini görüyorsunuz. Netice de yatırımcılarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz.” dedi.

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor 3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor
6 milyonu geçecek 6 milyonu geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kervansaray Uludağ otel turizm kayak

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

Moody's'ten Türkiye açıklaması!

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Buzla kaplı Çıldır Gölüne turistler akın etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

6 milyonu geçecek

Ticaret Bakanlığından 'erken rezervasyon' açıklaması

Tatile çıkacaklar dikkat!

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Erken rezervasyon için son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Bakan Ersoy: Alman pazarında artış yüzde 58

Akın akın gelecekler! Artış yüzde 58

Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar

Bu yaz plajlar Alman turistlerle dolup taşacak! Çağrı yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.