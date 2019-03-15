Kervansaray, 3 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Türkiye’nin en eski otel zincirleri arasında yer alan Kervansaray, eski parlak günlerine dönme hazırlığında… Kervansaray’ın turizm sektöründeki ilk yatırımı olan ve 1982 yılında Bursa’nın kayak merkezi Uludağ’da kapılarını açan Kervansaray Uludağ, 3 yıllık aranın ardından yeniden hizmete girdi. Kervansaray Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer öncülüğünde yürütülen hukuki mücadele sonucunda, Kervansaray yönetimi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında varılan anlaşmayla, Kervansaray Uludağ Oteli'nin tahsisi 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere ihya edildi. Uludağ oteli 3 yıl ardan sonra açıldı ve sezonu hatırı sayılır doluluk ile kapattık. Kervansaray Yatırım Holding’in tekrar eski günlerine dönmesiyle ilgili süreci anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, “Eve kadar haciz gelince biz bu işe el atmamız gerektiğini düşündük. Hisselerin yüzde 66’sı bende idi zaten. İmza yetkisini üzerime aldım. Halka açık şirketle ilgili önceki yönetiminin kötü niyeti söz konusu idi. Şimdi tekrar bir başarı hikayesi yazılması için kolları sıvadık. Profesyonel ekip kurduk. Borçlarımızı sıraya koyarak ödemeye başladık. Mahkemelik olunmuş Bakanlıklar dahil tüm kurumlarla arayı düzeltmeye başladık. 63 yıllık tahsis zaten akabinde oluştu. Uludağ birinci bölge resmen piknik alanına dönüşmüştü, yeni yatırımlarımızla otelimizi açtık ve esnafın da yüzü güldü.” dedi.



DEVLETE OLAN BORÇLARIZI ÖNCELİKLENDİRDİK

Tümer, Kervansaray Uludağ özelinde birkaç yenilik düşündüklerini, bir iki sponsorla görüştüklerini, ışıklandırma ile gece kayağının da yapılmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Uludağ oteli ile ilgili Orman Bakanlığı ile mahkeme sürecini temizlediklerini, hiç bir sorunun kalmadığını ifade eden Tümer, “Bizim holding bünyemizde 6 otelimiz var. Bursa şehir içinde iki otelimiz bulunuyor. Uludağ var. Antalya’da 2, Marmaris’te bir otelimiz daha bulunuyor. Biz şimdi Kervansaray’da ikinci başarı hikayesini kısa sürede yazacağız. Buna inanıyoruz. Devr aldığımız dönemden itibaren önceliği devlet borçlarına verdik ve yapılandırmalarımızı gününde ödemeye başladık. Borçlarımızı sırasıyla ödeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelen parayı doğru yere akıttığınız zaman doğru yere ödediğiniz zaman problemin aslında çözülebildiğini görüyorsunuz. Netice de yatırımcılarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz.” dedi.



