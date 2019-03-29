Kimlikle geçiş imkanı bulan Ukraynalılar Türkiye’ye akın etti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası turizm fuarı Uitt 2019, 22 ülkeden 300 firmanın katılımıyla kapılarını açtı. 25’incisi düzenlenen fuarın, 300 metrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ise 17 katılımcı yer aldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil etti. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Dahaoğlu, ilk olarak bakanlık standının tasarım, düzen ve konum olarak dikkat çektiğini, Türkiye standının bu durumuyla diğer fuarlardaki stantların önüne geçerek otel işletmecileri ve acente temsilcilerinin takdirini topladığını söyledi.

'KİMLİKLE GEÇİŞ İMKANI TURİST AKIŞINI ARTTIRDI'

Ukrayna pazarının her geçen yıl Türkiye için geliştiğini aktaran Dahaoğlu, "2016’da 1 milyon 45 bin, 2017’de 1 milyon 284 bin ve 2018’de 1 milyon 386 bin kişi ülkemizi ziyaret etti. Özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle ülkeler arası kimlikle geçiş imkanının sağlanması bu yükselişin en büyük sebeplerinden biri oldu" dedi.