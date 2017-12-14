Konya'ya turist getirene 6 bin dolar

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce alınan kararda adı geçen havalimanlarının yanı sıra Konya Havalimanına da tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A Grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen sene belirli süreler için verilen destek kapsamında daha önce 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamadan yapılan son düzenlemeyle bu sayı 15'e yükseldi.

İnen uçak başına destek verilen havalimanları şöyle:

"Antalya, Gazipaşa-Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Ekişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen, Erzurum ve Konya"AA