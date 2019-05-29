Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ni beklemeye başladı. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine bugün Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini yapacak. İlk seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Doğu Ekspresine alternatif olarak sefere başlayacak Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlandı.

'TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a yapacak. Tren, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.”