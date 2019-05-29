FİNANS

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

TURİZM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine alternatif olarak hizmete sokulan Turistik Doğu Ekspresi bugün ilk seferini yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlanarak yayımlandı.

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ni beklemeye başladı. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine bugün Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini yapacak. İlk seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Doğu Ekspresine alternatif olarak sefere başlayacak Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlandı.

'TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a yapacak. Tren, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.”

dogu-ekspres3

'ZAMANIN VE MEKANIN İÇİNDE SEYAHAT: TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'

Klibi yayınlanan Turistik Doğu Ekspresi için şu ifadelere yer verildi:

“Bir seyahatten ne beklersiniz? Nasıl dinlenmeli? Sizi nasıl kaçırmalı günlük hayattan? Nasıl keşfetmeli yeniden? Nereye taşımalı sizi? Ve nasıl geriye, dolu dolu yaşadıklarınız kalmalı? TCDD Taşımacılığın yeni sefere koyduğu Turistik Doğu Ekspresi treni size böyle bir yolculuk vaat ediyor. Sadece bir yerden bir yere değil, zamanın ve mekanın içinde seyahat, Anadolu’nun kalbine bir yolculuk bu. Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşille ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi ile trenin mutluluk verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında “Ah keşke ben de orada olsaydım” dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas’ta taşların sırrıyla büyülenebilir, Erzincan’da Karanlık Kanyonun derinlerinde aydınlanabilir, Divriği ve Erzurum’da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Kars’ta önce buz mavisi bir sonsuzluğa dörtnala koşabilir, sonra Ani’de geçmişin sırdaşlığına kabul edilebilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde, eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.”

foto-yarisma

'2.ULUSAL DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI'

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf yarışması başlatıldı. 21 Haziran 2019 tarihinde sona erecek yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, mansiyon (3 eser) 3 bin ve sergileme (en fazla 50 adet) 300 TL para ödülü verilecek.


KAYNAK:İHA

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki
Acele edin dolmak üzere!Acele edin dolmak üzere!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi turistik doğu ekspresi sefer

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

BES'te devlet katkılarına düzenleme

BES'te devlet katkılarına düzenleme

Binlerce kişiye uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir

Binlerce kişiye uyarı: Emekli aylığınız kesilebilir

Altında neler bekleniyor?

Altında neler bekleniyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

Turizmciler uyardı: Acele edin oteller dolmak üzere

Acele edin dolmak üzere!

Antalya turizminde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde bayram hareketliliği! Oteller neredeyse doldu

Elinizi çabuk tutun! Neredeyse tamamı doldu

Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor

Doluluk yüzde 100'ü buldu

Masalsı yolculuk 29 Mayıs'ta başlıyor

Masalsı yolculuk 29 Mayıs'ta başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.