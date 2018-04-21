Mersin'e 1 milyar dolarlık turizm yatırımı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 24 hHziran'da yapılacak erken seçimin ekonomiye nasıl yansıyacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te konuşan Bakan Elvan, "Her siyasi partinin seçime hazır olması lazım. Şu anki gelişmelere bakıldığında iş dünyası ve kamuoyu bunu olumlu karşıladı. Piyasalara da olumlu etki yaptı. Erken seçim kararından sonra kurlarda düşüş oldu. İş dünyası da olumlu görüyor. Yatırımcılar için belirsizliğin azalması konusunda önemli. Onların önü daha da açık olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye zor bir coğrafyada bölgede sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye teröre karşı mücadele ediyor. Çok ciddi mücadele sergiledik. Kafasında planı oyunu olanların oyunlarının bozulduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerine devam eden Elvan, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Buna karşı çıkanlar oldu. Önce kur üzerinden algı operasyonu yapıldı. Ama şu da bir gerçek: Türkiye'nin ekonomik temelleri sağlam. 2016 yılı sonunu hatırlayın. Ekonomi kötüye gidecek büyüme düşecek gibi ifadeler kullanılıyordu. 2017'de dünyadaki en büyük büyümeyi gösterdik. Baktığımızda uluslararası kuruluşlar şu an büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ediyor. Ekonomimiz açısından zaman zaman algı operasyonu olabilir ama kendi kararımızı kendimiz veririz. Özellikle erken seçimin ekonomiye kalıcı etkisi olacağını düşünüyorum. Yatırımcı açısından belirsizlik kalkacak, önündeki 5 yıllık planını rahat yapacaktır."