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Mersin'e 1 milyar dolarlık turizm yatırımı

TURİZM HABERLERİ  | 21.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Tarsus'ta bulunan Kazanlı bölgesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir turizm projesi yapılacağını açıkladı.

Mersin'e 1 milyar dolarlık turizm yatırımı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 24 hHziran'da yapılacak erken seçimin ekonomiye nasıl yansıyacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te konuşan Bakan Elvan, "Her siyasi partinin seçime hazır olması lazım. Şu anki gelişmelere bakıldığında iş dünyası ve kamuoyu bunu olumlu karşıladı. Piyasalara da olumlu etki yaptı. Erken seçim kararından sonra kurlarda düşüş oldu. İş dünyası da olumlu görüyor. Yatırımcılar için belirsizliğin azalması konusunda önemli. Onların önü daha da açık olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye zor bir coğrafyada bölgede sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye teröre karşı mücadele ediyor. Çok ciddi mücadele sergiledik. Kafasında planı oyunu olanların oyunlarının bozulduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerine devam eden Elvan, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Buna karşı çıkanlar oldu. Önce kur üzerinden algı operasyonu yapıldı. Ama şu da bir gerçek: Türkiye'nin ekonomik temelleri sağlam. 2016 yılı sonunu hatırlayın. Ekonomi kötüye gidecek büyüme düşecek gibi ifadeler kullanılıyordu. 2017'de dünyadaki en büyük büyümeyi gösterdik. Baktığımızda uluslararası kuruluşlar şu an büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ediyor. Ekonomimiz açısından zaman zaman algı operasyonu olabilir ama kendi kararımızı kendimiz veririz. Özellikle erken seçimin ekonomiye kalıcı etkisi olacağını düşünüyorum. Yatırımcı açısından belirsizlik kalkacak, önündeki 5 yıllık planını rahat yapacaktır."

Bakan Elvan 2018 yılında Türkiye'nin yüzde 7 oranında büyümesini beklediklerini ifade etti.

MERSİNE'E TURİZM YATIRIMI

Mersin'de bulunan Tarsus'un Kazanlı bölgesinde 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir turizm projesi yapılacağının müjdesini veren Elvan, buranın Türkiye'nin ikinci Belek'i olacağını da söyledi. 10 kilometrelik kumsal ve arkasında ormana sahip olan bölgede 8 bin yatak kapasiteli bir yatırım yapılacağını açıkladı.

Projenin tamamlandığı zaman doğrudan 5 bin kişiye istihdam yaratabileceğini belirten Elvan, "Ekonomiye çok ciddi bir katkı getirecek. Net rakam söylemem mümkün değil ama o bölgeyi turizm merkezi haline getirecek" dedi.

11. KALKINMA PLANI'NIN YOL HARİTASI

  1. Kalkınma Planı hakkında bilgi veren Elvan, "Kalkınma planı bir anlamda önümüzdeki 15 yıllın yol haritasını ortaya koyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle bundan sonraki süreçte her alanda kaliteye odaklanılacağını söyledi. İthalata olan bağımlılığımızı azaltıp onları Türkiye'de üretmek istiyoruz. Odaklanacağımız alan insan kalitesi olacak. Onların beceri ve vasıflarının artması, teknolojiye uyum sağlanması olacak. Ar-Ge çalışmalarının artırılması önceliğimiz olacak. Artık 11. Kalkınma Planı ile geleneksel alandan sıyrılıp daha yüksek teknoloji ile çağı yakalamak istiyoruz. Bu hedef yönünde çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."
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20.000 TL 24 Ay Vadeli

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