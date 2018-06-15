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Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

TURİZM HABERLERİ  | 15.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Turizm sektörü kıyılarda sezona yüzde 45’lik büyümeyle girerken bayramda yüzde 95’lik doluluğa ulaşan oteller rekora koşuyor.

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Baskın seçim kararı nedeniyle yerli turistte beklediği artışı yakalayamayan kıyılar, yabancı turist rekoru kırmaya hazırlanıyor. Dünyanın en önemli tur operatörlerinden Thomas Cook'un raporuna göre, Türkiye'ye yapılan rezervasyon rakamlarında bir önceki yıla göre yüzde 84'lük artış yaşanırken, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa'dan gelen turist sayısında da çift haneli büyüme yaşandı. Bu yıl kıyılarda yeni bir rekorun kırılacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, fiyatlarda yapılan düzeltmelere rağmen 2014'teki gelirlerin ancak 2020 yılında yakalanabileceğine dikkat çekti.

DOLULUK YÜZDE 95'E ÇIKTI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıla oranla büyük bir talep artışı yakaladıklarına işaret ederek, bayram dönemi için yüzde 45'lik bir artış olduğunu söyledi. Avrupalı ve Rus turist sayısında çift haneli büyümeler yaşandığını, yerli turistte ise seçim nedeniyle tatillerin birkaç hafta ertelendiğini aktaran Yağcı, sektördeki durumu şöyle özetledi: “Yurtdışı talebinin en yoğun olduğu haziran-temmuz-ağustos dönemindeyiz. Rus turist sayısında geçen yılın da üzerinde bir artış var. Avrupa pazarında da çift haneli büyümeye ulaştık. Kıyı bölgelerindeki doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Yerli turistte ise seçim döneminde gelen rezervasyonlarda kaymalar oldu. Ancak yurtdışı talebi yüksek olduğu için burada bir dengelenme var. Yerli turist açısından bayram doluluğunun Kurban Bayramı'nda olacağını öngörüyoruz.” Fiyatların da yavaş yavaş dengeye oturmaya başladığını ancak hedeflenen gelirler için 2 yıla ihtiyaç olduğunu kaydeden Yağcı, 2019 ve 2020 yıllarında sektörün hedefe ulaşacağını dile getirdi.

BODRUM'A TURİST YAĞIYOR

Turistlerin gözde bölgelerinden Bodrum'da ise ilk 5 aylık rakamlar yeni rekorlara işaret ediyor. Muğla'ya ilk 5 ayda gelen yabancı turist sayısının yüzde 38 arttığını ifade eden Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Özellikle İngiltere, İsrail ve Hollanda'dan çok ciddi talep var. Doluluk şimdiden yüzde 75-80'e ulaştı. Böyle giderse 2014'teki 3.3 milyon turist rekorunu kırarız” dedi.

TURİSTLER İSTANBUL’DA 108 ANTALYA’DA 45 DOLAR HARCIYOR

Mastercard'ın seyahat endüstrisini mercek altına alan “Hedef Şehirler Endeksi”- nin bir uzantısı olarak hazırladığı “Hedef Şehirler Endeksi: Eğlence” raporuna göre, global listede 9'uncu, Avrupa listesinde 3'üncü sırada olan İstanbul'u ziyaret eden her 10 turistten 9'u eğlence amaçlı geliyor. İstanbul'a en çok Rus turistler gelirken, onları İran, Almanya, Irak ve Suudi Arabistan'dan turistler takip ediyor. Alman turist sayısında son yıllarda hızlı bir düşüş olduğu da göze çarpıyor. Ortalama 6 gün kalan ve günde ortalama 108 dolarlık harcama yapan turistler en çok yeme içme ve alışverişe para harcıyorlar. Hedef Şehirler Endeksi'nde ayrıca global sıralamada 29. sıradan hızla 11. sıraya yükselen ve Avrupa sıralamasında 4. olan Antalya da bulunuyor. Antalya'yı ziyaret eden turistlerin sadece yüzde 8'i iş amaçlı geliyor. Antalya'ya gelen turistler günde ortalama 45 dolar harcıyorlar.

Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
otel doluluk oranları bayram turizm

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