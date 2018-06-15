Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Baskın seçim kararı nedeniyle yerli turistte beklediği artışı yakalayamayan kıyılar, yabancı turist rekoru kırmaya hazırlanıyor. Dünyanın en önemli tur operatörlerinden Thomas Cook'un raporuna göre, Türkiye'ye yapılan rezervasyon rakamlarında bir önceki yıla göre yüzde 84'lük artış yaşanırken, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi Avrupa'dan gelen turist sayısında da çift haneli büyüme yaşandı. Bu yıl kıyılarda yeni bir rekorun kırılacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, fiyatlarda yapılan düzeltmelere rağmen 2014'teki gelirlerin ancak 2020 yılında yakalanabileceğine dikkat çekti.

DOLULUK YÜZDE 95'E ÇIKTI



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıla oranla büyük bir talep artışı yakaladıklarına işaret ederek, bayram dönemi için yüzde 45'lik bir artış olduğunu söyledi. Avrupalı ve Rus turist sayısında çift haneli büyümeler yaşandığını, yerli turistte ise seçim nedeniyle tatillerin birkaç hafta ertelendiğini aktaran Yağcı, sektördeki durumu şöyle özetledi: “Yurtdışı talebinin en yoğun olduğu haziran-temmuz-ağustos dönemindeyiz. Rus turist sayısında geçen yılın da üzerinde bir artış var. Avrupa pazarında da çift haneli büyümeye ulaştık. Kıyı bölgelerindeki doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Yerli turistte ise seçim döneminde gelen rezervasyonlarda kaymalar oldu. Ancak yurtdışı talebi yüksek olduğu için burada bir dengelenme var. Yerli turist açısından bayram doluluğunun Kurban Bayramı'nda olacağını öngörüyoruz.” Fiyatların da yavaş yavaş dengeye oturmaya başladığını ancak hedeflenen gelirler için 2 yıla ihtiyaç olduğunu kaydeden Yağcı, 2019 ve 2020 yıllarında sektörün hedefe ulaşacağını dile getirdi.