Otobüslerde koltuk kısıtlaması kalktı, bilet fiyatları düştü!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası otobüs taşımacılığında uygulanan yüzde 50 yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırılmasıyla bilet fiyatlarının da salgın öncesi dönemdeki rakamlara düşürüldüğünü belirterek, "Mayıs ayına kadar otobüs bileti fiyatlarında bir artış söz konusu değil." dedi. BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ Yıldırım, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemine kadar seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı olarak yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini söyledi. Hava yollarının bu uygulamadan istisna tutulduğunu, daha sonra servis araçları ve demir yolu taşımacılığında kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı." diye konuştu.

Yıldırım, Bakanlıktan belge alan şehirler arası ve turizm taşımacılarının, gerek yer hizmetlerinde gerekse otobüslerde, hava yollarında yapılan uygulamaların ve önlemlerin aynısını yerine getirdiğini, yolcu alımının şehir içi toplu ulaşım araçları gibi kontrolsüz olmadığını bildirdi. Yolcuların otobüse HES koduyla alındığına işaret eden Yıldırım, otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulundurulduğunu, maske kullanımının denetlendiğini, personelin her seferde ateş ölçümünün yapıldığını, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'ndeki tüm tedbirlerin uygulandığını dile getirdi. BİLET FİYATLARI MAYISA KADAR ARTMAZ Yıldırım, otobüslerde yer olması durumunda aynı aileden olmayan kişilerin aralıklı oturtulmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Yolcularımız, gönül rahatlığıyla şehirler arası yolculukta otobüslerimizi tercih edebilir." ifadesini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapasite sınırlaması getirildiğinden çok az yolcuyla taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini çıkarabilmek için daha önce bilet fiyatlarını artırdığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu: