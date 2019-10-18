Psikolojik eşik geçilecek!İstanbul’a gelen turistin İstanbul nüfusunu geçecek

Avdagiç, dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM 2019 kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Avdagiç, İstanbul iş dünyasının 420 bin üyesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuzey Suriye’de yürüttüğü bu harekatın yanında ve destekleyicisi olduğunu, askerler için için dua ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin bekası için ortaya konan hedeflere ulaşıp, gerekli adımları hiçbir sıkıntı yaşamadan gerçekleştireceklerini ifade eden Avdagiç, "Burada amasız, fakatsız, lakinsiz net bir destek ortaya koyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

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Avdagiç, komşu ülkelerle ticareti geliştirmek ve toplam ihracatının önemli bir kısmını bu ülkelerle yapmanın önceliklerden olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"8 ülkeye kara sınırımız var. Bu ülkelerin tüketim talebi neredeyse 250 milyar dolar. Hemen yanı başımızda duruyor. Biz bu 8 ülkeye 2018’de 19,6 milyar dolarlık mal satmışız. Yani toplam ihracatımızın yüzde 11,7’si. Bu ülkelerin toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 8. Diğer yandan 510 milyonluk nüfusa, 17,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 34 bin dolar kişi başı gelire sahip Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonumuz var. Ancak bizim buraya yaptığımız ihracat geçen yıl için 84 milyar dolar oldu. Yani AB’nin toplam ithalatından aldığımız pay yüzde 4.