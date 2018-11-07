FİNANS

Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı

TURİZM HABERLERİ  | 07.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Bu yılın nisan-haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7,4 milyar liraya yükseldi.

Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı

Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7 milyar 370 milyon 645 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2017'nin aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artarak 18 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 111 milyon 118 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,9, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 392 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 7 milyar 370 milyon 645 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 92,9'unu (6 milyar 846 milyon 654 bin lira) kişisel, yüzde 7,1'ini (523 milyon 991 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,8 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 4,2 ile "sağlık" takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 79 milyon 364 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba" evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 14 milyon 605 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, bunu 9 milyon 238 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi. KAYNAK:AA

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldıYıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seyahat harcama turizm harcaması

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı

Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı

2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak

2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı

Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı

2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak

2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.