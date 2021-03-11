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Son Dakika: THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

TURİZM HABERLERİ  | 11.03.2021 18:02 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl Mart ayında askıya alınan İstanbul-Batum seferleri yeniden başlatıldı.

Son Dakika: THY İstanbul-Batum uçuşları yeniden başladı

THY Tiflis Ofisi'nden alınan bilgiye göre, THY, Batum'a yönelik uçuşlarını Mart 2020'de askıya almıştı.

THY İSTANBUL-BATUM UÇUŞLARI BAŞLADI

İstanbul-Batum seferleri, dün Batum Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı ile yeniden başladı.

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Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'a giriş yapabiliyor.

Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3'üncü gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptırmak zorunda.

(AA)

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