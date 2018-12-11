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Tatile çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun

TURİZM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu erken rezervasyonların 1 Aralık itibariyle 10 günlük süre içinde yüzde 40'ının satıldığını ve bu nedenle herkes elini çabuk tutması gerektiğini açıkladı.

Tatile çıkacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu erken rezervasyonların 1 Aralık itibariyle 10 günlük süre içinde yüzde 40'ının satıldığını ve bu nedenle herkes elini çabuk tutması gerektiğini açıkladı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu: "Kampanyanın başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40'ı satıldı. Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Bu nedenle herkes elini çabuk tutmalı" açıklamasında bulundu.

"50 MİLYON TURİST RAKAMINI YAKALARIZ"

Polatoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Otellerin kapasitelerinin yüzde 25-yüzde 30'u çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Bu verilere bakarak 2019'da 50 milyon turist rakamını yakalayacağımızı öngörüyoruz."

YENİ PAZAR; UZAK DOĞU

Polatoğlu erken rezervasyonda özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön plana çıktığını ifade ederken İtalyan ve İspanyol tur operatörlerinin bu sene de Türkiye'de tatil konusunda çekimser kaldıklarını belirtti. Polatoğlu; "Yeni pazarlardan Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar görüyoruz. Çin ve Japonya'nın yanı sıra Vietnam, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı" dedi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu Erken rezervasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gecen yıl 2000 tl olan bu yıl 3900 tl fırsatcılar
ulan ne erken rezervasyonundan bahsediyosun gecen sene 3 bine begenip almadigimiz otel bu sene erken rezervasyonda 6500 para istiyo
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