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Ticaret Bakanlığından 'erken rezervasyon' açıklaması

TURİZM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca paket tur ve otel konaklamalarında erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamalarının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı ve tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığından 'erken rezervasyon' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, muhtelif seyahat acenteleri tarafından yaz mevsiminde gerçekleştirilecek paket tur ve otel konaklamalarına yönelik erken rezervasyonları amaçlayan birtakım reklam ve tanıtım faaliyetleri yapıldığının görüldüğü ifade edildi.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarca başlatılan kampanyalarla son dönemlerde tüketicilerin paket tur ve otel konaklama sözleşmelerinde erken rezervasyonlu tatil seçeneklerini tercih ettiklerine işaret edilen açıklamada, erken rezervasyon avantajlarından faydalanmak isteyen tüketicilerin mağduriyet yaşamamalarının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, erken rezervasyon ile paket tur ve otel konaklama sözleşmesi satın alacak tüketicilerin dikkat etmesi önem arz eden hususlar şöyle sıralandı:

"Tüketicilerimiz tarafından satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilmektedir.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi ve ödeme gibi hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan paket tur veya konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."

PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI BULUNUYOR

Paket turlarda yapılan erken rezervasyonların, başlangıç tarihine uzun zaman kala yapılması sonucu hayatın normal akışı içerisinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle tüketicilerin önceden planladıkları turlara katılamadıkları, bu suretle bazı cezai şartlara maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunduğunun altı çizildi.

Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshedebileceği ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alabileceğine işaret edilen açıklamada, fesih bildiriminin paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılması halinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabileceği kaydedildi.

ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI İLE İHTİYARİ SİGORTA

Zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, çeşitli seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptale imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının da tüketicilerin faydasına olduğu ifade edildi.

Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bunlar, illerde 'ticaret il müdürlüğü', ilçelerde 'kaymakamlık' bünyesinde oluşturulan 'tüketici hakem heyetleri' ve illerde 'tüketici mahkemeleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın (2019 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedirler."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı paket tur tatil

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