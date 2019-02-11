FİNANS

Titanic Mardan Palace, 25 Nisan'da kapılarını açıyor

TURİZM HABERLERİ  | 11.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Anatlya'da, Azeri işadamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolara yaptırılan, ekonomik sıkıntılar sonrası haciz yoluyla Halkbank'a geçen Mardan Palace Otel, geçen sezon hizmet vermedi. Titanic Hotels grubunun Halkbank'tan 10 yıllığına kiraladığı otel, 25 Nisan'da 1000 kişilik ekiple kapılarını açmaya hazırlanıyor. Otelin yeni sahibi Mehmet Aygün, şu ana kadar 10 milyon euro'luk yatırım yaptıklarını söyledi.

Titanic Mardan Palace, 25 Nisan'da kapılarını açıyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey, Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı açılışla dikkati çeken Mardan Palace Otel, 2010 yılında 'dünyanın en lüks oteli' seçildi. Daha sonra ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen otel, bir süre hacizlerle anıldı. Mardan Palace, alacaklarına karşılık haciz yoluyla geçen yıl Halkbank'a geçti. Halkbank, Mardan Palace Hotel'i yaklaşık 4 ay önce Titanic Hotels grubuna kiraladı.

25 NİSAN'DA AÇILACAK

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 'Titanic Mardan Palace' adıyla zincir bir Türk markası olarak hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Titanic Mardan Palace ile 2019 yaz sezonuna iddialı giriş yapmayı hedeflediklerini belirten Aygün, “Titanic Mardan Palace'ı 25 Nisan tarihinde hizmete açacağız. Lüks saray konseptine sahip olan Titanic Mardan Palace'ı dünya turizm trendleriyle bütünleştireceğiz. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. İlk açıldığı gibi görkemli bir açılış seremonisi olmayacak" dedi.

10 MİLYON EURO YATIRIM, 1000 PERSONEL

Zincir bir Türk markası olarak ülke turizmine yeniden kazandıracakları Titanic Mardan Palace'ın kendilerini heyecanlandığını belirten Aygün, bugüne kadar 10 milyon euro'nun üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. 1000 personele iş imkanı sağlayacaklarını dile getiren Aygün, otelin eski çalışanlarına yönelik borçların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Aygün, “Alacakları olanlar kimden alacakları varsa onlara müracaat etmeleri gerekiyor. Oteli Halk Bankası haciz yoluyla almış, biz de Halk Bankası'ndan kiraladık. Dolayısıyla geçmişte olan borçların bizimle ilgisi bulunmuyor" diye konuştu.

OTELE YENİ EKLEMELER

Otelde yapacakları değişiklikleri de anlatan Mehmet Aygün, "Lüks saray konseptine sahip olan bu özel konsepti, hızla değişen ve yenilenen dünya turizm trendleri ile bütünleştireceğiz. Mesela aile odalarının sayısını artırdık. Aile odalarına çocuklar ve bebeklerin ihtiyaçlarını görebilecekleri ekipmanlar ekledik. Restoranların kapasitelerini artırdık. Sahil bölgesini yeniden şekillendirdik. İpeksi kum plaj oluşturacağız. Aquapark ekledik" dedi.

YAPIMINDA 500 BİN KRİSTAL KULLANILMIŞTI

Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan Mardan Palace Hotel, 180 bin metrekare alanda konumlandı. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Telman İsmailov Mardan Palace Hotel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok guzel muhtesem bir otel odalarinin cogu kullanilmiyordu simdi heryeri faliyette olur insallah
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