Titanic Mardan Palace, 25 Nisan'da kapılarını açıyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey, Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı açılışla dikkati çeken Mardan Palace Otel, 2010 yılında 'dünyanın en lüks oteli' seçildi. Daha sonra ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen otel, bir süre hacizlerle anıldı. Mardan Palace, alacaklarına karşılık haciz yoluyla geçen yıl Halkbank'a geçti. Halkbank, Mardan Palace Hotel'i yaklaşık 4 ay önce Titanic Hotels grubuna kiraladı.



25 NİSAN'DA AÇILACAK

Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, 'Titanic Mardan Palace' adıyla zincir bir Türk markası olarak hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Titanic Mardan Palace ile 2019 yaz sezonuna iddialı giriş yapmayı hedeflediklerini belirten Aygün, “Titanic Mardan Palace'ı 25 Nisan tarihinde hizmete açacağız. Lüks saray konseptine sahip olan Titanic Mardan Palace'ı dünya turizm trendleriyle bütünleştireceğiz. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. İlk açıldığı gibi görkemli bir açılış seremonisi olmayacak" dedi.



10 MİLYON EURO YATIRIM, 1000 PERSONEL