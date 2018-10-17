Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Çevre kirliliğinin önüne geçilen, bulutlara yakınlığı ve doğallığıyla dikkati çeken kamp alanı, aynı zamanda tarihi "Anabasis yolu" olarak bilinen, on binlerin dönüş yolu güzergahında olması dolayısıyla da turizmde ön plana çıkıyor.

Yöresel lezzetlerin yanı sıra sadece el yapımı doğal ayran, komposto, üzüm ve likarba suyu gibi ürünlerin satıldığı kamp alanında, kamış ve branda ile yapılan otantik çadırlara 24 Oğuz boyunun adı verildi.

Kamp alanı, misafirlerine trekking, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, rafting ve foto safari gibi etkinleri yapma fırsatı da sunuyor.

"AMACIM BİR EKOLOJİK TURİZM KORİDORU YARATMAK"

Salih Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in her köşesinin güzel olduğunu, Maçka'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde daha da ön plana çıktığını dile getirdi.

İlçenin doğal güzelliklerini daha fazla insanla paylaşmak adına böyle bir kamp alanı kurduğunu söyleyen Kantarcı, "Maçka'nın doğal güzelliklerini ekoloji içerisinde, çevreyi de kollayarak insanlarla paylaşmak benim eskiden beri hayalimdi. Emekli olduktan sonra da bu hayalimi hayata geçirdim. Çevreyi koruyarak, tarihi değerlerimizi ön plana alarak bunu yapmaya çalışıyorum. Amacım bir ekolojik turizm koridoru yaratmak." diye konuştu.

Kantarcı, bu kapsamda eski Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadır yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her şeyi kendi ellerimle yaptım. 3 yılık çalışmanın sonunda hayalimi hayata geçirdim. Çadırların elektriğini de güneş panelleriyle güneşten üretiyoruz ve akülere depoluyoruz. Bu şekilde elektriği üretip teknolojinin en üst seviyesinde işimizi görmeye çalışıyoruz. Kabloları da kötü gözükmesin, buranın ekolojisine ve çevreye uyumlu olsun diye yer altından çektim."