FİNANS

'Turist girişinde 100 bin rekorunu bekliyoruz'

TURİZM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, temmuzu yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydederek, "Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz" dedi.

'Turist girişinde 100 bin rekorunu bekliyoruz'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda çalışmaları ile birlikte kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında ülke olarak önemli bir ayın geride kaldığına değinen Başkan Davut Çetin, 11'inci Kalkınma Planı 2023 hedeflerinde Antalya'nın adının bir kez geçtiğine değindi.

Antalya’nın demiryolu bağlantısı hedefinin planda yer aldığını ifade eden Çetin, "Antalya’ya demiryolu gelmesi 1930’lardan bu yana gündemde olan bir konudur. Hatta 1933 yılında 2134 sayılı ‘Afyonkarahisar - Antalya Demiryolu’nun İnşasına Dair Kanun’ oylamaya katılan 195 milletvekilinin tamamının kabul oyu ile kanunlaşmıştır. Bu haber, bölgede büyük sevinç oluşturmuş , kutlamalar yapılmıştır. O gün yapılan kutlamaların 90 yıl sonra karşılık bulmasını bekliyoruz. Artık 2023’te Antalya’da hızlı treni görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

'KALKINMA AJANSI'

Türkiye’nin turizm hedefleri için Tanıtım Ajansı’nın önemli bir katkı yapacağına kuşkusunun olmadığının altını çizen Davut Çetin, "Ajansın gelirlerine ilişkin tahminler 150 ila 200 milyon dolar düzeyinde. Maliye verilerine göre bütün konaklama ve bütün yeme içme sektörünün net satışları 200 milyar liraya yakındır. Acente ve özellikle hava taşımacılığı firmalarının katkısıyla Ajansın geliri 250 milyon dolara yaklaşabilir. Şimdiye kadar tanıtım bütçesi 30 milyon dolar civarıydı, dolayısıyla tanıtım için büyük bir bütçe olacağına kuşku yoktur. Ajansın kurumsal yapısının zamanla gelişeceğine inanıyorum. Elbette ki, daha katılımcı bir hazırlık ve yönetim biçimi olsaydı daha iyi olurdu. Ajans yönetiminde acenteler daha iyi temsil edilmeliydi. Konaklama sektörünün tümü turizm payı ödeyecektir, ancak Bakanlık belgeli olmayanların temsili eksik kalmıştır. Sayın Bakan bütün işletmelerin belgeleneceğini açıklamıştır. Biz, destinasyon yönetimini esas alan, turizm merkezlerinde belediye hizmetlerinin gelişmesini sağlayacak bir fon oluşturulmasını savunmuştuk. Fonun kaynağı konaklama vergisi olarak alınsaydı, doğrudan sektöre yük gelmezdi" ifadelerini kullandı.

'KAYNAK SORUNU'

Türkiye turizminin sorunlarının tanıtımdan ibaret olmadığını işaret eden Çetin, "Turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununu çözmeliyiz. Örneğin Antalya nüfusu 2.5 milyon civarındadır ve kendi geceleme sayımız 900 milyon düzeyindedir. Yabancı ve yerli turist gecelemesi 150 milyon civarında. Bir o kadar da ikinci konut nüfusumuz var. Turistin ulaşım, su kullanımı, atık gibi altyapı ve hizmet tüketimi yerlinin en az iki katıdır. Belediyelerin bütçe paylarında ise en önemli kriter nüfustur. Bu nedenle turizm nüfusu bir şekilde bütçe payında dikkate alınmalıdır" dedi.

'ELEKTRİK ZAMMI'

Çetin şöyle devam etti:

"Faiz indirimlerinin devam edeceği de beklenmektedir. Ancak daha fazla faiz indirimi için bakılması gereken yer enflasyondur. Eylül ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle muhtemelen yüzde 10’lara düşecek, sonra tekrar yüzde 13-14 düzeyine çıkacaktır. Üretici enflasyonu halen yüzde 25’lerdedir. Elektriğe gelen zamlar, KDV ve ÖTV ayarlamaları enflasyona şimdi etki edecektir. Elektriğe gelen zamlar sanayicinin maliyetlerini yükseltmiştir, bu artış mecburen fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyon düşmeden, ülke riski azalmadan faiz indirimi zorlanırsa yeniden döviz krizi yaşarız. Bu nedenle Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, risklere dikkat etmelidir. Ayrıca faizler düşse bile bankaların kredi vermek için yeterli kaynağı yoktur. Yabancı sermaye girişi olmadan ciddi kredi artışı olamaz. Türkiye’nin çok temel ekonomik, siyasi, sosyal, hukuki sorunlarını ele almadan çözümü Merkez Bankası’ndan beklemeyelim."

'KAYIT DIŞI'

"Enflasyon dışında işsizlik sorunumuz da önemini korumaktadır" diyen Çetin, "Son verilere göre mevsim etkisi hariç tutulduğunda işsizlik artmaya devam ediyor. Dar tanımlı işsiz sayımız 4.5 milyon, geniş tanımlı 6 milyonu geçiyor. Bu işsizlik artışında son yıllarda sığınmacıların kayıt dışı işlerde istihdamı önemli faktör olmaya başladı. Sadece Suriyeli sığınmacılar değil, Afgan sığınmacılar da artıyor. İnşaat sektöründe artık Afganlar çalışıyor. Yaşlı ve çocuk bakımını Orta Asyalı kadınlar yapıyor, çocuk bakımında Filipinler’den bakıcı geliyor. Antalya’da yerleşik olan yabancı sayısı 76 bine yaklaşıyor, Antalya yurt dışından en fazla göç alan üçüncü il. Yabancı düşmanlığı yapmadan sığınmacıların Suriye’ye dönmesi için Esat yönetimi ve diğer ülkelerle anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca yabancı konusunun yalnızca Suriyeliler olmadığı da görülmelidir" diye konuştu.

'100 BİN REKORU'

Turist sayısında ilk altı ayı yüzde 17, temmuzu yüzde 16 büyümeyle tamamladıklarını kaydeden Davut Çetin, " Mayıs ayındaki duraklama yerini güçlü büyümeye bıraktı. 28 Temmuz itibariyle 2019 yılı havaalanları girişi 7 milyon 926 bine ulaşmış durumda. Günlük turist girişinde rekorumuz 94 bin 322 oldu. Şimdi 100 bin rekoru bekliyoruz. Avrupa’dan, İspanya’ya giden turistlerin bir kısmı yönünü Antalya’ya çevirdi. Mallorca gibi yerler fiyat kırmaya başladılar. Turizmde iyi gidiyoruz, fakat bunun ticarete yansıması halen istediğimiz düzeyde değil. En yoğun turizm bölgelerimizden bile şikayetler geliyor.
Kent turizminin ve ticaretinin gelişmesi için hepimizin ve esnafımızın da yapması gereken çok şey bulunuyor. Dünya değişiyor, teknoloji ve talep değişiyor, rekabet koşulları değişiyor. Her sektör, her işletme zamana ayak uydurmak zorundadır. Ben eski işimde eskisi gibi devam edeyim diyen kaybeder" ifadelerini kullandı.

'ÖDÜL ALANLAR'

Toplantıda, perakende sektörünün canlanması ve ticari hareketlilik yaratılması amacıyla 9'uncu Grup (Tekstil) Meslek Komitesi öncülüğünde tekstil sektörüne yönelik düzenlenen 'En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi. Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer'in ödüllerini takdim ettiği yarışmada Manolya Ülkü birinci, Didonis Gıda Tekstil ikinci, Çerçiler Kumaş'tan Haluk Çerçiler üçüncü oldu. Serdar Çimenbiçer ve İlteray Tekstil Turizm'e mansiyon ödülü verildi. Marks & Spencer Mall Of Antalya Şubesi de jüri özel ödülü aldı. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ve iki katılımcıya mansiyon olarak 1000'er TL para ödülü verildi.

KAYNAK:İHA

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist
Tatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısıTatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası turist

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

O süre 10 yıla çıkarıldı!

O süre 10 yıla çıkarıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Türkiye tarihi rekora koşuyor

Türkiye tarihi rekora koşuyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

6 ayda 'havadan' 43 milyon avro geldi

6 ayda 'havadan' 43 milyon avro geldi

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Nüfusunun 9 katı turist ağırlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

Kurban Bayramında turizmcilerin umudu yerli turist

Tatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısı

Tatil planı yapanlar dikkat! 'Ucuz tatil' uyarısı

Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor

Türkiye tarihi rekora koşuyor

Ülkay Atmaca: Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz

Her gün yeni bir rekor

Salda Gölü turist sayısında rekora koşuyor

Rekora koşuyor! Tam 300 bin kişi...

Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi

6 ayda 'havadan' 43 milyon avro geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.