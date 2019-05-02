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Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’

TURİZM HABERLERİ  | 02.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi’ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz ise Türkiye’de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi’ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz ise Türkiye’de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Doğu Ekspresi’ ile ilk adımını attıkları tren turizmini kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ile Ankara-Kars arasında hizmet verecek ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için düğmeye bastıklarını belirten Bakan Ersoy, yeni hedeflerinin ise bu konsepti aşamalı olarak başka şehirlere de taşımak olduğunu dile getirdi. Doğu Ekspresi’nin asli görevinin ulaşımı sağlamak olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, turizm ekspresi olarak verilecek bu yeni hizmetin turistleri yer bulma zorluğundan kurtaracağını ve ekonomik açıdan da oldukça faydalı olacağını kaydetti. Bakan Ersoy, “Trenleri Türkiye’de popüler hale getirmek istiyoruz” dedi.
Türkiye’nin iç turizminde büyük ilgi gören trenlerin yurt dışından gelen ziyaretçiler için de hem güzel hem de uygun bir seçenek olabileceğini ve ‘Doğu Ekspresi’ gibi hatların birer tanıtım aracı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, ilk turizm ekspresi olarak hazırlanan Turistik Doğu Ekspresi’nin diğer tren hatlarına da yaygınlaştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve atılacak yeni adımları ilerleyen dönemlerde açıklayacaklarını söyledi.

Türkiye’nin turizm potansiyelini tek tek yerinde inceleyen ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz aylarda Doğu Ekspresi ile seyahat etmiş ve turizm ekspresini ilave edecekleri bu hattın uluslararası popülaritesini artırmak istediklerini söylemişti.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ekonomi

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